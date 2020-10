Kaczyński sa vyhráža vetom rozpočtu EÚ

Vyhráža sa Európskej únii, ale najmä rieši konflikt vo vlastnej strane. Poľský vicepremiér Jarosław Kaczyński, ktorého považujú za najmocnejšieho politika v krajine, pohrozil, že Varšava bude vetovať konečné schválenie fondu obnovy na pomoc európskym ekonomikám a sedemročného rozpočtu únie. V rozhovore pre pravicový denník Gazeta Polska Codziennie povedal, že to urobí, ak EÚ vraj neprestane Poľsko vydierať pre jeho snahu obhajovať svoju kultúrnu identitu.

"Inštitúcie únie, jej najrôznejší úradníci, nejakí politici, ktorých Poliaci nikdy nezvolili, od nás chcú, aby sme prehodnotili celú našu kultúru, aby sme odmietli všetko, čo je pre nás zásadné, pretože sa im to tak páči,“ povedal Kaczyński, predseda vládnucej populistisko-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Právny štát

Európska komisia kritizuje poľskú vládu okrem iného pre jej útoky proti ľuďom usilujúcim sa o zlepšenie právneho postavenia príslušníkov sexuálnych menšín. Politici PiS vystupujú ako ochrancovia toho, čo nazývajú tradičná rodina, a konzervatívnych hodnôt, ktoré sú podľa nich súčasťou poľskej národnej identity.

Zároveň sa v EÚ diskutuje, ako podmieniť čerpanie európskych peňazí dodržiavaním zásad právneho štátu. Proti takému princípu ostro vystupujú hlavne Varšava a Budapešť.

Šéfredaktor magazínu Visegrad Insight Wojciech Przybylski pre Pravdu reagoval, že Kaczyńského odkaz smeruje predovšetkým k domácemu publiku. "S touto hrozbou prišiel oveľa neskôr ako maďarský premiér Viktor Orbán. Do veľkej miery k tomu Kaczyński pristúpil preto, lebo takto reaguje na vnútorné problémy, ktorým čelí poľská vláda. Najmä v súvislosti s rastúcim počtom nakazených koronavírusom a nedostatočne zaistenou zdravotnou starostlivosťou,“ uviedol Przybylski. "Okrem toho Kaczyński takýmito vyjadreniami odvádza pozornosť od problémov vo vlastnej strane. Bol tu pokus posunúť PiS k centristickejším pozíciám, ale to narazilo na odpor časti poslancov,“ vysvetlil odborník.

Vážna hrozba?

"Ak hrozby a vydieranie budú pokračovať, budeme tvrdo brániť životný záujem Poľska,“ povedal Kaczyński. "Budeme brániť našu identitu, našu slobodu, suverenitu za každú cenu. Nedáme sa terorizovať peniazmi,“ vyhlásil politik, ktorého krajina od svojho vstupu do EÚ v roku 2004 výrazne profituje z európskych fondov.

Przybylski pripomína, že Varšava potrebuje peniaze z EÚ na rozvoj ekonomiky. "Ak bude Poľsko robiť obštrukcie v súvislosti s európskym rozpočtom, bude to bolestivé pre dlhodobé investície a hospodárske ambície súčasnej vlády. Európski partneri by však mali vyjadrenia Kaczyńského vnímať ako skutočnú hrozbu. Je to totiž ukážka toho, kam až môže zájsť šéf PiS len preto, aby riešil vnútropolitické problémy,“ skonštatoval Przybylski.