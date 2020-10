Sankcie EÚ v kauze Navaľnyj sa týkajú i šéfa ruskej FSB Bortnikova

Z výnosu vyplýva, že na sankčnom zozname sa ocitol aj riaditeľ tajnej služby FSB Alexandr Bortnikov a námestník prezidentskej kancelárie Sergej Kirijenko, ako aj Štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie, s ktorým majú podnikatelia z EÚ zakázané udržiavať akýkoľvek vzťah.

Cielené sankcie sa týkajú aj šéfa správy pre vnútornú politiku v prezidentskej kancelárii Andreja Jarina, zástupcov ministra obrany Alexeja Krivoručka a Pavla Popova, ako aj splnomocnenca ruského prezidenta pre Sibírsky federálny okruh Sergeja Meňajla.

Sankcie ustanovujú zákaz vstupu na územie Európskej únie a zmrazenie akýchkoľvek finančných aktív v európskych bankách.

Šéfovia diplomacií európskych krajín sa na príprave sankcií voči Rusku dohodli ešte v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Ministri tak podporili nemecko-francúzsky návrh, ktorého cieľom je zaradiť na sankčný zoznam osoby, ktoré mohli byť v Rusku do tohto prípadu zapojené.

Nemecko a Francúzsko tvrdia, že za augustovú otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok je zodpovedné Rusko. Moskva akýkoľvek podiel na Navaľného otrave popiera.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) 6. októbra potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a vo Švédsku.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni – 22. augusta – povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Účet za prevoz a hospitalizáciu

Výšku nákladov na letecký prevoz z Ruska do Nemecka, ako aj sumu potrebnú na hospitalizáciu v berlínskej nemocnici Charité zverejnil vo štvrtok ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj na svojom účte na sociálnej sieti Instagram. Informoval o tom týždenník Der Spiegel.

„Sľúbil som, že vám to poviem,“ napísal Navaľnyj na Instagrame s tým, že prevoz z Omska do Berlína stál 79-tisíc eur a zaplatil ho ruský podnikateľ Boris Zimin. Náklady na liečbu v nemocnici Charité predstavovali sumu 49 900 eur, ktorú vyrovnali podnikateľ Jevgenij Čičvarkin, ekonóm Sergej Alexašenko a IT-odborník Roman Ivanov.

Samotný Navaľnyj nemohol tieto účty zaplatiť, keďže v septembri boli na základe súdneho príkazu zmrazené jeho bankové účty. Exekútori navyše v čase, keď po otrave ležal v kóme v berlínskej nemocnici, zaistili aj jeho byt, ako vtedy uviedla jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. Navaľnyj vo svojom príspevku na Instagrame doplnil, že nedošlo len k zmrazeniu jeho osobného účtu a účtu členov jeho rodiny, ale aj k zmrazeniu jeho podnikateľské­ho účtu.