Zákaz zhromažďovania nezastavil thajské protesty

Thajskí demonštranti prelamujú tabu. Ich hnev smeruje aj proti kráľovi krajiny. Mahá Vatčirálongkón vládne od roku 2016. Kritizovať monarchu je v Thajsku, ktoré riadi autoritatívna vláda na čele s bývalým šéfom armády Prajutom Čan–o–čaom, zakázané. Nová generácia protestujúcich však na to dbá čoraz menej.

Budú hrýzť

Súčasné prodemokratické protesty v Thajsku, ktoré trvajú viac ako tri mesiace, sú v tieni pandémie koronavírusu a diania v iných oblastiach sveta. Sú však najväčšie za mnoho rokov. Vláda v reakcii na demonštrácie zatýka aktivistov a zakázala zhromažďovanie viac ako štyroch osôb. Reakcia? Do ulíc Bangkoku vyšli desaťtisíce ľudí.

„Zatlačili nás do kúta ako psa. Nemáme čo stratiť, budeme hrýzť,“ citovala agentúra aktivistu Panuponga Džadnoka.

„Vláda musela použiť dekrét o stave núdze. Museli sme to urobiť, lebo hrozili násilnosti. Využijeme ho na 30 dní, alebo kratšie, ak sa situácia zlepší. Len počkajte a uvidíte. Ak urobíte niečo zlé, použijeme zákon,“ vyhlásil pre miestne média premiér Prajutom Čan– o–ča. Zároveň demonštrantom, ktorí požadujú jeho rezignáciu, odkázal, že neodstúpi.

Thajská polícia použila v piatok proti demonštrantom vodné delá. Autor: SITA/AP, Sakchai Lalit

Od roku 2014 vládla v Thajsku vojenská junta. Minulý rok sa v krajine konali voľby, ktoré však viedli k tomu, že armáda si udržala moc. Protestujúci požadujú skutočnú demokraciu a kritizujú aj kráľa, čo nebývalo zvykom. Vyčítajú mu, že veľa času trávi v Nemecku a viac sa stará o palácové intrigy a konkubíny ako o krajinu.

„Dekrét o stave núdze spomína aj nebezpečnú situáciu, keď demonštranti obmedzili kráľovský sprievod. Protestujúci pokrikovali obscénnosti na policajtov, ale dalo sa to chápať tak, že sa vzťahujú na príslušníkov kráľovskej rodiny. Monarchu to muselo prekvapiť. Je pod veľkým tlakom demonštrantov, aby robil reformy,“ uviedol pre Pravdu Thak Chaloemtiarana, expert na Thajsko z Cornellovej univerzity. „Kráľ sa podľa protestujúcich správa sebecky. Privlastnil si verejné priestory ako národnú zoologickú záhradu či dostihovú dráhu. Prevzal kontrolu nad úradom, ktorý manažuje majetok monarchu, oženil sa s milenkou a trávi veľa času v Nemecku. Takto si nezíska podporu ľudu. Spolieha sa na lojálnu armádu a políciu. Ale je to veľký rozdiel v porovnaní s jeho otcom, ktorého ľudia oslavovali všade, kam prišiel,“ tvrdí Chaloemtiarana.

Aká bude reakcia?

Podľa experta nie jasné, ako budú thajská vláda a monarchia reagovať na pokračujúce protesty. „Demonštrujú najmä mladí ľudia, študenti, dokonca stredoškoláci, a je medzi nimi veľa dievčat. Počúval som ich a musím povedať, že ma ohromilo, ako dospelo sa správajú a aké majú znalosti. Neviem, ako sa to skončí. Ale kritika monarchie sa stala otvorenou vecou. Pre kráľa by to mal byť budíček. Súčasné dianie môže viesť k tomu, že sa budú spájať skupiny, ktoré kritizujú vojenskú diktatúru a majú výhrady k monarchii,“ myslí si Chaloemtiarana.

„Vláda nie je jednotná, ako reagovať, keď budú protesty pokračovať. Thajsko je však v kríze. A vo vláde sú takí, ktorí preferujú tvrdý postup,“ pripomenul pre Pravdu Michael Montesano zo singapurského Inštitútu pre výskum Juhovýchodnej Ázie.