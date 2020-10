Íri sa zavreli. Kto bude ďalší?

V tempe šírenia koronavírusu sa Írsko pohybuje niekde v európskom priemere, napriek tomu sa ako prvé v EÚ odhodlalo aj v druhej vlne pandémie zaviesť celoštátny lockdown. Až do prvého decembra vypína veľkú časť svojej ekonomiky a čo najviac ľudí mieni udržať doma. Vláda za to občanom sľubuje, že spraví všetko pre to, aby mali aspoň relatívne normálne Vianoce.