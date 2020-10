Lukašenko výslovne zakázal zatknutie známej 73-ročnej aktivistky

Lukašenko sa o aktivistke vyjadril ako o žene, ktorú si do istej miery váži vďaka tomu, že bojuje za svoje presvedčenie. Zároveň však vysvetlil, že ju potrebuje ako „dekoráciu“.

„Hlavne si dávajte pozor, aby ste nezatkli Ninu Baginskú. Ak zatkneme Ninu Baginskú, tak prídeme o opozíciu a nebudeme mať komu nadávať (…) No, je skvelá. Je to presvedčený človek (…) Áno, jej názory sa kardinálne rozchádzajú s našimi. Ale je to presvedčený človek, ktorý musí v každom prípade zostať v uliciach, inak zmizne dekorácia,“ povedal Lukašenko.

Nina Baginská sa zúčastňuje protestných akcií od roku 1988, ale popularitu si vyslúžila predovšetkým počas tohtoročných protestov, ktoré vypukli po augustových prezidentských voľbách.

Keď išla v auguste po ulici s bielo-červenou historickou bieloruskou vlajkou, ktorú používajú protivládni demonštranti, pokúsil sa ju zastaviť príslušník špeciálnych policajných jednotiek. Baginská ho ale odbila slovami „Prechádzam sa“.

Baginská bola kvôli svojej účasti na demonštráciách niekoľkokrát zadržaná. Príslušníci bezpečnostných orgánov jej viackrát zabavili jej bielo-červenú vlajku, ona sa ale zakaždým znovu objavila na demonštrácii s novou.