Snúbenica zavraždeného novinára Chášukdžího zažalovala korunného princa Saudskej Arábie

Trestné oznámenie podala na súde vo Washingtone spolu s neziskovou organizáciou Democracy for the Arab World Now (DAWN) so sídlom v USA, ktorej zakladateľom bol práve zosnulý Chášukdží. Organizáciu založil počas svojho pôsobenia v Spojených štátoch, kde pracoval ako novinár denníka The Washington Post.

Žalobcovia si trestným oznámením nárokujú odškodné, ktorého výšku by mala stanoviť porota počas súdneho pojednávania. Na webstránke DAWN sa tiež píše, že zámerom žaloby je docieliť, aby americká spravodajská služba a orgány činné v trestnom konaní oficiálne uznali, že vraždu Chášukdžího si objednali vrchní predstavitelia Saudskej Arábie.

„Vkladám svoju dôveru do amerického súdneho systému, aby pomenoval to, čo sa stalo a aby bola vyvodená zodpovednosť v prípade tých, čo tento čin spáchali“, píše sa v stanovisku Cengizovej.

Okrem korunného princa sa trestné oznámenie vzťahuje aj na ďalších viac ako 20 kolaborantov. Všetci sa však nachádzajú mimo územia Spojených štátov, preto bude s veľkou pravdepodobnosťou obtiažne vo veci aj začať súdne konanie, pripomína DPA.

Chášukdží bol zavraždený 2. októbra 2018 po tom, ako ho naposledy videli vstupovať do budovy saudského konzulátu v tureckom Istanbule. Neskôr vyšlo najavo, že jeho telo bolo rozštvrtené. Cieľom jeho návštevy bolo vyzdvihnutie si potrebných dokladov pred naplánovanou svadbou so svojou snúbenicou, ktorá má turecké občianstvo.

Saudskoarabský súd 7. septembra zrušil päť rozsudkov smrti nad osobami podozrivými zo zapojenia do vraždy Chášukdžího a vyniesol konečný verdikt, na základe ktorého päť osôb dostalo 20-ročný trest väzenia, jedna osoba dostala desaťročný trest väzenia a dve sedemročný trest. Rozsudky smrti zrušil súd na základe oficiálneho odpustenia zo strany rodiny zavraždeného novinára.

Súdny proces výrazne kritizovali ľudskoprávne organizácie a nezávislý vyšetrovateľ z OSN, ktorý uviedol, že za vinných neboli uznaní nijakí vysokí predstavitelia Rijádu, ako ani objednávatelia vraždy.