NATO zverejnilo výdavky spojencov na obranu v roku 2020, Slovensko minie 1,753 mld. dolárov

Desať členských krajín NATO by podľa odhadov malo v roku 2020 splniť dvojpercentnú rozpočtovú hranicu výdavkov na obranu. Vyplýva to zo stredajšej správy Severoatlantickej aliancie týkajúcej sa výdavkov spojencov určených na obranné účely. Výdavky Slovenska by mali dosiahnuť 1,86 percenta HDP.