Pápež podporil gejov. Čo mu dovolí cirkev?

Ide pápež František zmeniť Vatikán? Hlava katolíckej cirkvi v televíznom dokumente Francesco podporila registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia. Hoci je to v súlade s tým, čo František hovoril v minulosti, jeho slová už vyvolali polemiku.

"Pápež uvažoval o registrovaných partnerstvách pre homosexuálov už v období, keď pôsobil v Argentíne ako arcibiskup. Navrhol ich ako alternatívu manželstvám ľudí rovnakého pohlavia. Nezískal však vtedy podporu ostatných biskupov, tak od tohto plánu upustil,“ pripomenul pre Pravdu udalosti z roku 2010 Thomas Reese, analytik spravodajskej agentúry Religion News Service.

Práva pre homosexuálov

Teraz je však situácia iná. František je od roku 2013 pápežom. "Homosexuáli majú právo žiť v rodine. Sú to Božie deti a majú na rodinu právo. Nikoho by sme za to nemali odvrhnúť alebo mu ničiť život. Je potrebné vytvoriť zákon o registrovanom partnerstve, aby takto získali právnu ochranu. Podporujem to,“ citoval pápežove slová portál Catholic News Agency.

Dokument Francesco mal premiéru v stredu na Rímskom filmovom festivale. Mapuje pápežove sociálne a pastoračné aktivity. František napríklad v dokumente telefonuje homosexuálnemu páru, ktorý si adoptoval tri deti. Gejom odporučil, aby sa zapojili do života vo farnosti napriek možnému odporu niektorých spoluveriacich.

"Nepovedal, čo si myslí o mojej rodine. Asi musí nasledovať existujúcu doktrínu,“ povedal jeden z mužov z homosexuálneho páru v dokumente. Ocenil však pápežov záujem a jeho výzvy. František očividne vie, že hoci je pápež, pohybuje sa na tenkom ľade. Jeho predchodcovia Ján Pavol II. a Benedikt XVI. boli jasne proti legalizácii partnerstiev ľudí rovnakého pohlavia. Homosexuáli si podľa nich zaslúžia rešpekt, ale ten nesmie viesť k podpore nemorálneho správania. Registrované partnerstvá alebo manželstvá gejov a lesieb preto vraj katolícka cirkev musí odmietnuť.

Zmenia na tom niečo pápežove slová? "Je to skutočne zaujímavá debata. František, hoci nepriamym spôsobom, vystúpil proti tomu, čo hovorili jeho predchodcovia. Nezabúdajme, že mnohí ľudia značnú časť svojho života prežili počas pontifikátov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Dobre si ešte pamätáme, čo hovorili,“ povedal pre Pravdu sociológ Gëzim Alpion z Birminghamskej univerzity, ktorý sa zaoberá náboženskými otázkami. "Mám pocit, že František svojimi vyjadreniami poukazuje na debatu vnútri cirkvi o tom, že konzervatívny prístup k spoločnosti jej nepomáha. Cirkvi trvalo stáročia, kým z učenia Ježiša Krista vytvorila dogmy. Kresťanskí učenci mali predtým revolučné myšlienky, ktoré boli odlišné od judaizmu či iných náboženských systémov. V očiach Boha sme si mali byť všetci rovní. Myslím, že cirkev na to trocha zabudla. Keď niekoho diskriminuje, tak v istom zmysle ide proti Stvoriteľovi,“ tvrdí Alpion.

"Nepredpokladám, že Františkovo vyhlásenie povedie k nejakým dramatickým zmenám v tom, ako katolícka cirkev vníma manželstvo. Pápež podľa toho, čo vieme, smeroval svoje slová do občianskej spoločnosti. Netýkajú sa cirkevného učenia o posvätnosti manželstva. František iba hovoril o právnom štatúte registrovaných partnerstiev. Je však možné, že sa proti nemu postaví skupina katolíkov, ktorá už v minulosti kritizovala niektoré pápežove vyhlásenia,“ reagovala pre Pravdu Sandra Yocumová, odborníčka na katolícku cirkev z Daytonskej univerzity.

"Svätý Otec by mal svoje slová spresniť,“ vyhlásil vo verejnom vyjadrení na adresu pápeža Františka americký biskup Thomas Tobin z Providence v štáte Rhode Island. Vzťahy homosexuálov sú podľa neho objektívne nemorálne. "Cirkev ich nemôže akceptovať,“ tvrdí Tobin.

Revolúcia nebude

Alpion pripomína, že pápež je hlavou katolíckej cirkvi, ale jej súčasťou sú iné silné inštitúcie v jednotlivých krajinách. Okrem toho František stojí na čele organizácie, ktorá nerobí revolúcie.

"Pápež je celebrita a myslím to v dobrom slova zmysle. No má 83 rokov. Hovorí zaujímavé veci, ale otázkou je, či si ich osvoja inštitúcie. Áno, pápežova slová sú mocné. Skúšam si však predstaviť, čo sa teraz deje v zákulisí Vatikánu a nielen tam. Je možné, že konzervatívne kruhy si povedia, že sa nebudú k tomu veľmi vyjadrovať, veď František tu nebude večne a potom sa budú snažiť nájsť pre nich prijateľnejšieho pápeža,“ dodal Alpion.