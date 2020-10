Afganská tajná služba údajne zabila hlavného člena al-Káidy

Na snímke Abú Muhsin Masrí, vysokopostavený člen teroristickej skupiny al-Káida, ktorý sa nachádzal na zozname najhľadanejších teroristov FBI. Autor: TASR/AP

Afganské Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS), čiže tajná služba krajiny, na Twitteri uviedlo, že Masrího zabili v provincii Ghazní. Podrobnosti o akcii, ktorá viedla k údajnému zabitiu Masrího, zostávajú nejasné. Al-Kájda nepotvrdila jeho smrť. FBI, americká armáda a NATO sa k správe hneď nevyjadrili.

Masrí bol roky šéfom mediálnej politiky al-Káidy, ktorý mal na starosti zvukové vyhlásenia a písané články podporujúce túto organizáciu. Predpokladá sa, že zabitie Masrího by mohlo ohroziť priame mierové vyjednávania medzi afganskou vládou a militantnou organizáciou Taliban, ktoré prebiehajú v Katare. Masrího totiž údajne zabili v obci Kunsaf, ktorá sa považuje za dedinu pod kontrolou Talibanu. Zároveň by to mohlo skomplikovať snahu USA o stiahnutie vojakov z Afganistanu po tom, ako americká invázia do krajiny pred 19. rokmi zbavila moci hnutie Taliban preto, že poskytlo úkryt lídrovi al-Káidy Usámovi bin Ládinovi po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001.