Český minister zdravotníctva Prymula dostal ochranku, prichádzajú mu vyhrážky

Český minister zdravotníctva Roman Prymula využíva aktuálne služby ochranky, dokonca už niekoľko týždňov. V pondelok to potvrdilo české policajné prezídium, ale presný dôvod odmietlo oznámiť. Informoval o tom spravodajský portál TN.cz televízie Nova.

Minister Prymula (za vládne hnutie ANO) využíva inštitút krátkodobej ochrany, uviedol pre portál hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík. Príčinu však nechcel, údajne z taktických dôvodov, komentovať.

Zdroj pre český Deník N povedal, že Prymula má pridelenú ochranku pre vyhrážky, ktoré dostáva po vyhlásení prísnejších opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. „Množili sa informácie o tom, že by si to s ním chcel niekto vybaviť. Prichádzal mu celý rad vyhrážok. Policajti z ochrannej služby to vyhodnotili ako rizikové,“ opísal situáciu zdroj.

Okrem vyhrážok sa minister zdravotníctva zaoberá aj ďalším problémom – odchodom z funkcie. Denník Blesk totiž zverejnil fotografie, na ktorých je zachytený, ako v stredu večer odchádza zo stretnutia s poslancom Jaroslavom Faltýnkom (ANO) v pražskej reštaurácii. Tá však mala byť v tom čase zatvorená v rámci opatrení proti koronavírusu. Minister navyše nemal rúško. Napriek všetkému odmietol odstúpiť. Premiér Andrej Babiš následne odovzdal prezidentovi Milošovi Zemanovi meno možného nástupcu Prymulu v kresle ministra zdravotníctva, dodal portál TN.cz.

Prymula nakoniec v nedeľu oznámil, že sám podá demisiu, keď už bude známe meno jeho nástupcu.