Výsledky? Násilie? USA sú v neistote

Veľké napätie

"Na niektorých miestach Ameriky sme už boli svedkami násilia a pokusov o zastrašovanie voličov. Chcem veriť, že tieto incidenty sa nerozšíria, ale obávam sa, že situácia sa môže zhoršiť,“ reagovala pre Pravdu profesorka politológie Susan Hydeová z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Trump opakovane odmietol jednoznačne povedať, že bude rešpektovať výsledky, ak prehrá. Už týždne bez dôkazov opakuje, že hlasovanie poštou, ktoré mnoho Američanov využilo pre pandémiu choroby COVID-19, môže viesť k podvodom. V tejto súvislosti však trochu čudne vyznieva skutočnosť, že korešpondenčne volili Trumpova dcéra Ivanka a jeho zať Kushner.

Aj demokrati sa však chystajú na boj. Ak bude výsledok tesný, je možné, že k slovu sa dostanú právnici, podobne ako to bolo v roku 2000. Veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo budú jednotlivé štáty schopné spočítať hlasy, aj tie, ktoré prídu poštou. Všetko komplikuje fakt, že USA nemajú jednotný volebný systém. Prakticky každý štát má nejaké vlastné pravidlá. Samozrejme, je potrebné pripomenúť, že víťazom volieb sa automaticky nestane kandidát, ktorý dostane väčšinu hlasov. Vyhrá ten, kto získa minimálne 270 voliteľov.

Cesta do Bieleho domu vedie cez víťazstvá v niekoľkých kľúčových štátoch. Jedným z nich je tradične Florida. Podľa analytickej stránky FiveThirty Eight prakticky neexistuje scenár, pri ktorom by Biden v tomto štáte vyhral, ale Trump by ho nakoniec celkovo porazil. O tom, že výsledok na Floride môže byť extrémne tesný, svedčí skutočnosť, že vo väčšine prieskumov z posledných dní demokrat vedie, ale len v rámci štatistickej odchýlky.

Podľa správy organizácií ACLED a MilitiaWatch je najmä päť štátov, v ktorých sa môžu v súvislosti s voľbami aktivizovať ozbrojené skupiny. Sú to Georgia, Michigan, Pensylvánia, Wisconsin a Oregon. Okrem posledného menovaného, kde sa predpokladá pomerne jasná výhra Bidena, sú to všetko štáty, v ktorých môžu byť výsledky tesné. Pri Pensylvánii dokonca niektorí experti predpovedajú, že kto tu vyhrá, bude konečným víťazom volieb.

Podľa výskumov verejnej mienky Biden nad Trumpom vedie na celoštátnej úrovni v pomere 52,3 percenta ku 42,8 percenta. "Nedá sa vylúčiť, že nakoniec bude výsledok hlasovania pomerne jasný už v počas volebnej noci. USA by sa tak rýchlo mohli posunúť smerom k pokojným politickým riešeniam. Ak sa však neistota okolo víťaza bude naťahovať, bude to zložitá situácia,“ predpovedá Hydeová.

Trumpova výhra

Šéf Bieleho domu si týždeň pred hlasovaním pripísal jedno predpokladané predvolebné víťazstvo. Senát ovládaný republikánmi schválil Trumpovu nominantku Amy Coneyovú Barrettovú za členku Najvyššieho súdu. Súčasný prezident tak za menej ako štyri roky dostal do najdôležitejšej americkej justičnej inštitúcie už tretieho sudcu. Na deväťčlennom Najvyššom súde je tak jasná konzervatívna väčšina, ktorá možno bude rozhodovať o sporoch týkajúcich sa volieb.

Ešte nikdy v modernej histórii sa nestalo, že by Senát takto tesne pred prezidentskými voľbami odobril člena Najvyššieho súdu. Demokrati tento postup kritizovali. Niektorí naznačujú, že keby sa im po voľbách podarilo ovládnuť Senát, mohli by zmeniť počet sudcov Najvyššieho súdu.