Česko krája pandémiu ako salámu

Nočný zákaz vychádzania, obchody zavreté večer i v nedeľu, školy naďalej bez žiakov a núdzový stav predĺžený možno až do adventu. Vláda Andreja Babiša ďalej dávkuje opatrenia, ktoré, ako dúfa, by mohli konečne sploštiť najstrmšie stúpajúcu krivku šírenia koronavírusu na svete.

Opozícia nový balík opatrení označuje za pokračujúce krájanie salámy štýlom skúsime a uvidíme, a s vládou, oslabenou nezvládnutou druhou vlnou pandémie, sa chystá zúčtovať v budúcoročných voľbách. Prvý krok k tomuto cieľu v utorok spravili stredopravicové strany ODS, ľudovci a TOP 09 vytvorením volebnej koalície. Vznik ďalšieho bloku pripravuje najsilnejšie opozičné zoskupenie Pirátov s víťazom nedávnych senátnych volieb – Starostami a nezávislými.

Školy neotvoria

Premiér po rokovaní vlády, ktorá sa včera uzniesla, že Poslaneckú snemovňu požiada o ďalší mesiac núdzového stavu, vylúčil, že by pre zlyhanie v boji s koronavírusom zvažoval rezignáciu. Hoci Babišovo hnutie ANO si stále udržiava postavenie najsilnejšej strany, jeho preferencie dlhodobo klesajú. Čelí kritike za nekoncepčný prístup k epidemickej kríze, počas ktorej v priebehu len pol druha mesiaca bude mať rezort zdravotníctva už tretieho šéfa.

Ešte horšie ako ANO sú na tom koaliční sociálni demokrati, ktorí sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti. Ich predseda, vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, presadzuje ráznejší postup v čase pandémie. Na rozdiel od Babiša pripúšťa i možnosť lockdownu. Hamáček podporil požiadavku opozície, aby vláda ľuďom otvorene oznamovala aj nepríjemné správy. Konkrétne sa to týkalo nesplniteľnosti záväzku končiaceho ministra zdravotníctva Romana Prymulu, ktorý začiatkom októbra ubezpečoval, že výučba na prvom stupni základných škôl sa určite obnoví 2. novembra.

Keď ODS v pondelok vyzvala vládu, nech viac nezahmieva a jasne povie, že situácia je zlá a školy budú musieť byť ešte niekoľko týždňov zavreté, Hamáček, ktorý sa v domácej izolácii zotavuje z covidu, na twitteri napísal: „Áno, situácia je zlá a školy budú ešte niekoľko týždňov zavreté.“

Prymula, ktorý po škandále s porušením protiepidemických nariadení končí a vo štvrtok ho nahradí Jan Blatný, lekár z brnianskej nemocnice, v utorok napokon potvrdil, že najmladší školáci sa v pondelok do tried nevrátia, pričom o termíne obnovy výučby sa má rozhodnúť koncom týždňa podľa vývoja epidemickej situácie.

Premiér i minister zdravotníctva v utorok priznali, že doterajšie opatrenia zatiaľ výsledok nepriniesli a keďže počty nakazených ďalej stúpajú po exponenciálnej krivke, balíček protiopatrení bolo nevyhnutné rozšíriť.

Dvojmesačný núdzový stav?

V Česku tak od stredy platí zákaz vychádzania od deviatej večer do piatej rána. Výnimku majú len pracujúci nočných zmien, ľudia vyžadujúci nevyhnutné ošetrenie či psičkári, ktorí sa však nesmú vzdialiť viac ako pol kilometra od bydliska. Obchody musia zostať od ôsmej večer do piatej zavreté, v nedeľu sa nebudú otvárať vôbec.

Predchádzajúci zákaz, ktorý už zasiahol asi polovicu maloobchodných prevádzok, sa rozšíril aj na predaj nábytku, kobercov, podlahových krytín a prevádzku stávkových kancelárií. Nové obmedzenia sa dotkli aj farmárskych trhov a kúpeľov. Úrady a firmy, pri ktorých to je možné, musia zamestnancom nariadiť prácu z domova.

O predĺžení núdzového stavu by mala Poslanecká snemovňa rokovať v piatok. Vláda žiada, aby trval až do 3. decembra, čo by znamenalo, že bude rovnako dlhý ako na jar počas prvej vlny pandémie. Opozičné strany však hovoria iba o dvoch až troch týždňoch, s ktorými vraj vyslovia súhlas, ak dostanú od vlády jasné zdôvodnenie. „Plnú zodpovednosť za nepripravenosť na druhú vlnu nesie vláda,“ vyhlásil v utorok v parlamente predseda Pirátov Ivan Bartoš. Babišovmu kabinetu vyčítal, že zavádza nové opatrenia bez zverejnených dát a prognóz. „Je to len ďalšie krájanie salámy štýlom skúsime a uvidíme?“ citoval Bartoša portál iRozhlas.

Podobne kriticky sa vyjadril aj predseda Starostov a nezávislých Vít Rakušan. Reštriktívne opatrenia sú podľa neho namieste, ale je to dôsledok toho, čo vláda predtým zanedbala. „Otázkou je, či má vláda k riešeniu pristupovať touto salámovou metódou, keď sa dozvedáme postupne nové a nové opatrenia. Či nedať jasný plán, či za nejakých okolností a po nejakej dobe nemôžu prísť určité opatrenia,“ povedal Rakušan pre Českú televíziu.