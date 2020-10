V raji bude viac demokracie

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla Seychely, keďže ekonomika krajina je do značnej miery závislá na dovolenkároch.

Autor: SITA/AP , David Keyton

Aj v raji sa môže zmeniť politická situácia. Seychely sú pre väčšinu ľudí vysnívanou dovolenkovou destináciou. No turistický ostrovný raj má vlastné problémy, ktoré, tak ako takmer všade na svete, ešte znásobila pandémia choroby COVID-19. Koronavírus Seychely zasiahol o to viac, že krajina do veľkej miery žije z dovolenkárov.