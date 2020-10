Potopia Trumpa vlastní?

Malo to byť veľké odhalenie. Ale bola z toho len búrka v pohári vody. Veľmi malá búrka v malom pohári. USA netrpezlivo čakali, či sa pred prezidentskými voľbami dozvedia, kto bol anonymný autor, ktorý ešte v septembri 2018 napísal pre denník New York Times komentár s názvom – Som členom odporu v Trumpovej vláde.

Niektoré médiá ho označili za vysokopostaveného predstaviteľa Trumpovej vlády. V stredu anonym odhalil svoju identitu, ale žiadny veľký šok sa nekonal. Komentár napísal Miles Taylor, ktorého najvyššou pozíciou bola práca šéfa kancelárie bývalej ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovej.

"Myslel som si, že by to mohla byť Hope Hicksová, myslel som si, že by to mohol byť Jared,“ ironicky reagoval na správu na predvolebnom mítingu Trump. Hicksová je jednou z najlojálnejších poradkýň prezidenta a Jared Kushner je jeho zať.

Špeciálny fenomén

Napriek tomu, že naozaj nešlo o žiadne bombastické odhalenie, Trump čelí fenoménu, aký nezažili žiadni jeho predchodcovia, ktorí sa opätovne uchádzali o Biely dom.

"V modernej histórii sme neboli v USA svedkami volieb, v ktorých by sa tak veľa prominentných predstaviteľov jednej strany rozhodlo podporiť opačného kandidáta,“ povedal pre Pravdu Andrew Wroe, expert na americkú politiku z Kentskej univerzity.

Súboj o kľúče od Oválnej pracovne medzi Trumpom a demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom sa koná už 3. novembra. Od prezidenta sa minulý týždeň definitívne odvrátil aj bývalý šéf Republikánskeho národného výboru Michael Steele. "Najkonzervatív­nejšou vecou, ktorú môžete tento rok urobiť, je, že dáte prednosť krajine pred stranou,“ vyhlásil zase Jeff Flake, bývalý republikánsky senátor z Arizony. Politik povedal, že prvý raz v živote dal v prezidentských voľbách hlas demokratovi.

Trumpova popularita medzi republikánskymi voličmi je stále mimoriadne vysoká. Ale aj časť z nich má výhrady k tomu, ako prezident (ne)rieši pandémiu choroby COVID-19. Nedávny prieskum televízie ABC a agentúry IPSOS ukázal, že iba 35 percent Američanov si myslí, že Trump koronakrízu zvláda. Medzi nimi je 76 percent republikánov, 33 percent nezávislých voličov a šesť percent demokratov.

Biden nad Trumpom podľa analytickej stránky FiveThirtyEight v celoštátnych prieskumoch vedie približne v pomere 52 percent ku 43,2 percenta. Je isté, že na celkový počet odovzdaných hlasov demokrat voľby vyhrá. No skutočným víťazom prezidentského hlasovania bude ten kandidát, ktorý získa minimálne 270 z 538 voli­teľov. Tí sa určujú na základe výsledkov v jednotlivých štátoch. A tadiaľ vedie možná Trumpova cesta k víťazstvu. Tak ako v roku 2016 potrebuje vyhrať na Floride, v Severnej Karolíne, v Pensylvánii, vo Wisconsine či v Michigane. Očakáva sa, že výsledky vo väčšine týchto štátov budú veľmi tesné. Ak sa od prezidenta odkloní príliš veľa republikánov, môže mu to zlomiť väz.

Iniciatívy republikánov

"Ak proti šéfovi Bieleho domu vystupujú jeho vlastní, je to dôležité ako vyjadrenie podpory demokratických noriem a hodnôt a je to vystúpenie proti autoritatívnym lídrom, ako je Trump. Je to aj odkaz republikánskym voličom, že hoci nebudú hlasovať za straníckeho kandidáta, môžu zostať republikánmi. Asi to ovplyvní len malý počet voličov, ale môže to mať dosah na výsledok v niektorých kľúčových štátoch,“ reagoval pre Pravdu Robert Shapiro, politológ z Kolumbijskej univerzity.

Azda najviditeľnejšou iniciatívou konzervatívcov proti Trumpovi je Lincoln Project. Je pomenovaná po republikánskom prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi, ktorý zrušil otroctvo. Projekt priamo podporuje nielen Bidena, ale aj mnohých iných demokratov uchádzajúcich sa o miesta v Senáte či v Snemovni reprezentantov. Viacerí predstavitelia iniciatívy otvorene hovoria, že republikáni musia zmiznúť z politickej mapy, lebo sa stali Trumpovou stranou.

Politológ Brian Frederick z Bridgewaterskej štátnej univerzity v Massachusetts si však myslí, že týmto ľuďom americké médiá venujú príliš veľa pozornosti. "Trump možno prehrá voľby, ale nebude to preto, že sa proti nemu postavia republikáni,“ vyhlásil pre Pravdu Frederick.

Expert na americkú politickú históriu Tim Galsworthy zo Sussexskej univerzity súhlasí, že na iniciatívy ako Lincoln Projekt sa sústreďuje veľká pozornosť, a až výsledky volieb naozaj ukážu, či môžu poškodiť Trumpa. "Ale myslím si, že môžu mať dosah. Nevieme, koľko tradičných republikánov dá hlas demokratom. Ale ide o argument, že Trump Ameriku rozdeľuje, kým Biden ju chce spájať. Lincoln Project a ďalší republikáni vystupujúci proti prezidentovi poukazujú na možnú cestu, po ktorej by sa krajina mohla vrátiť aspoň k zdaniu občianskej politickej diskusie. Absolútne stranícky prístup ju už roky, či dokonca desaťročia, znemožňuje,“ povedal pre Pravdu Galsworthy.