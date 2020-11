Súboj o Biely dom je zrážka dvoch Amerík

Americká voľba

Sú z rovnakej generácie, ale sú úplne rozdielni. Už zajtra sa rozhodne, ktorého z nich si vyberie Amerika. Dajú voliči druhú šancu Trumpovi alebo sa hlasujúci priklonia k tomu, že Spojené štáty potrebujú politickú zmenu?

Voľby sa konajú v čase, keď v Amerike opäť rekordne pribúdajú počty nakazených koronavírusom. Trump to spochybňuje. Dokonca prišiel s konšpiračnou teóriou, že zdravotníci vykazujú viac mŕtvych na COVID-19, lebo za to dostávajú peniaze. Koronavírus už v USA zabil viac ako 236-tisíc ľudí.

"Tvrdou pravdou je, že s prezidentom Trumpom sme sa stali slabšími, sme viac chorí, sme chudobnejší, polarizovanejší a násilnejší,“ opísal Biden na sociálnej sieti twitter takmer štvorročné pôsobenie republikána v Bielom dome.

Prieskumy verejnej mienky pomerne jasne naznačujú, že väčšina voličov v USA vníma vládnutie Trumpa tak, ako ho opísal demokrat. Podľa analýzy posledných výskumov portál FiveThirtyEight tvrdí, že Bidenovi by momentálne hlas odovzdalo 52 percent ľudí, republikánovi 43,4 percenta. Samozrejme, dôležitejšie je, ktoré štáty kandidáti vyhrajú tak, aby z nich získali minimálne 270 voliteľov. To rozhodne o osude volieb.

Ale aj tak je v lepšom postavení Biden. Podľa prieskumov vedie v štátoch ako Wisconsin, Michigan či Pensylvánia, v ktorých Trump v roku 2016 vyhral. Demokrat zaostáva za republikánom na Floride, ale len v rámci štatistickej chyby.

"Biden vedie v celoštátnych prieskumoch aj vo väčšine kľúčových štátov. Mnoho ľudí už volilo (viac ako 90 miliónov pozn. red.). Samozrejme, je zložité povedať, či prieskumy presne odrážajú rozhodnutie hlasujúcich. Pre oboch kandidátov bude dôležitá účasť. Preto posledný týždeň strávili tým, že sa snažili vyburcovať voličov. Je pravdepodobné, že budeme svedkami jednej z najvyšších účastí v histórii,“ uviedla pre Pravdu Diana Carlinová, odborníčka na americkú politiku z univerzity v Saint Louis.

"USA majú na výber medzi dvoma veľmi odlišnými kandidátmi, ktorí majú mimoriadne rozdielne pohľady na to, ako by mala fungovať vláda. Ani jeden z nich nie je dokonalý, ale obaja sa vedia prihovoriť voličom. Je to aj preto, že Amerika je veľmi rôznorodá a zároveň je značne polarizovaná. Trump a Biden zosobňujú témy, na ktorých sa Spojené štáty delia,“ myslí si Carlinová.

Republikánsky šéf Bieleho domu Donald Trump na predvolebnom mítingu. Autor: SITA/AP, Gene J. Puskar

Trumpova výhoda

Donald Trump sa narodil 14. júna 1946 v Queense v New Yorku. Jeho otec Frank bol realitný magnát. Donald sa vyhol vojne vo Vietname pre kostné výrastky. Vydal sa v otcových stopách, ale viac ako jeho skutočné podnikateľské úspechy sa spomínali jeho bulvárne výčiny. Lukratínvu kariéru objavil v televízii. Jeho reality šou Učeň z Trumpa v očiach miliónov Američanov urobila symbol úspešného biznismena, hoci niekoľko ráz skrachoval. Keď sa v roku 2015 rozhodol pre prezidentskú kandidatúru, málokto mu dával šancu. Ale Trump vyhral republikánske primárky a v novembri 2016 šokujúco zvíťazil v súboji o Biely dom s demokratkou Hillary Clintonovou.

"Najväčšou výhodou Trumpa je, že vie k sebe prilákať tých voličov, ktorí majú pocit, že im politický establišment nevenuje pozornosť. Využíva na to populistický jazyk a jednoduché odkazy. Je to problematický komunikačný štýl, Trump je však v ňom autentický,“ reagoval pre Pravdu Robert Busby, expert na americkú politiku z Liverpool Hope University.

Takmer po štyroch rokoch v Bielom dome sa Trump nemôže pochváliť ani stavbou múru na hranici s Mexikom, ani veľkými infraštrukturálnymi projektmi, ktoré sľuboval, a jeho obchodnú vojnu s Čínou zaplatili najmä americkí farmári. "Trump jednoducho nie je veľmi dobrý v tom, čo robí ako prezident,“ lakonicky skonštatoval pre Pravdu profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Na druhej strane mnohí republikánski voliči oceňujú jeho daňové škrty, z ktorých však mali prospech najmä bohatí Američania, a nominácie konzervatívnych sudcov do systému spravodlivosti.

Biden ako zmena

Bidenova šanca na porážku republikána spočíva najmä v tom, že jednoducho nie je Trump. "Voľby budú referendom o súčasnom šéfovi Bieleho domu. Biden je jediná alternatíva. Je to trocha zjednodušený pohľad, ale naozaj len trochu. Biden má výhodu, že je politický centrista. Voliči sa ho neboja. Je to dôležité, lebo republikáni sa snažia vystrašiť Američanov, že demokrati sú socialisti alebo komunisti,“ povedal pre Pravdu Russell Riley z Virgínskej univerzity, ktorý skúma, ako funguje prezidentský systém v USA.

Joe Biden sa narodil 20. novembra 1942 v Scrantone v Pensylvánii. Do Senátu ho prvý raz zvolili v roku 1972. Viac ráz sa pokúšal zabojovať o Biely dom. Nakoniec sa doň dostal v roku 2009 ako viceprezident Baracka Obamu a strávil v ňom osem rokov. Teraz sa chce vrátiť už ako vládca Oválnej pracovne.

"Bidenovou slabosťou je práve jeho veľmi dlhé pôsobenie v politike. Trump ho kritizuje za viaceré jeho rozhodnutia. Ale aj Bidenove názory sa za roky zmenili. A zdá sa, že Američania sú unavení z neustálej drámy, tweetow a polarizácie, ktorú Trump podnecuje,“ objasnila Carlinová, prečo má Biden šancu voľby vyhrať.