Ak Trump vyhrá voľby, skončia prieskumy?

V roku 2016 prieskumy pomerne jasne naznačovali, že v súboji o Biely dom demokratka Hillary Clintonová porazí republikána Donalda Trumpa. Nestalo sa to. Teraz demokrat Joe Biden ešte výraznejšie vedie v prieskumoch nad Trumpom. Nakoľko sa môžeme spoliehať na prieskumy?

Keď sa vrátime k celoštátnym prieskumom tesne pred voľbami v roku 2016, tak väčšina z nich hovorila, že Clintonová vyhrá. Priemerne na tom bola lepšie približne o dve percentá. A ona aj zvíťazila na počet odovzdaných hlasov. Mala o dve percentá vyššiu podporu. Prieskumy sa viac mýlili na úrovni jednotlivých štátov. V prípade Bidena vidíme, že jeho podpora je už od leta podľa výskumov pomerne stabilná. V tom je rozdiel v porovnaní s Clintonovou. Jej popularita sa viac hýbala, raz vyššie, potom nižšie. Biden vedie približne o osem percent. Má pravidelne viac ako 50-percentnú podporu, to u Clintonovej nebolo. V roku 2016 sa ukázal trend, že bieli voliči s nižším vzdelaním sa presúvajú k republikánom. Prieskumy to však ešte poriadne nezachytili. Teraz výskumy dávajú väčší dôraz na to, aké majú voliči vzdelanie, nielen na pohlavie, rasu, koľko zarábajú či kde žijú. No aj tak nedávno známy republikán Frank Luntz, ktorý sa zaoberá výskumami, povedal, že keď Trump voľby vyhrá, tak to bude koniec politických prieskumov. V našom projekte Crystal Ball sa snažíme brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako zlepšiť výsledok.

Aké? V roku 2016 ste tiež predpovedali úspech Clintonovej.

Napríklad, že republikáni sú zvyčajne úspešnejší v presviedčaní voličov, aby išli voliť, hoci aj v poslednej chvíli. V našej predpovedi sme doteraz prisudzovali Bidenovi zisk 290 voliteľov (minimum na celkové víťazstvo je 270, pozn. red.). Plus viaceré štáty máme v kategórii nerozhodnuté. Demokratovi teda predpovedáme víťazstvo, ale menej výrazné ako niektoré iné organizácie. Snažíme sa byť o niečo opatrnejší. Sledujeme, ako sú na tom demokrati a republikáni v jednotlivých štátoch finančne. Či to, aké politické trendy prevládajú na lokálnejšej úrovni a aj z historickej perspektívy.

Vidíme však aj výskumy, ktoré Trumpa dávajú na rovnakú úroveň s Bidenom. Ako si to vysvetľuje?

Nechcem to priamo komentovať. Možno len poviem, že keď si vynútite pozornosť Trumpa, tak vám to prinesie veľa klikov na internete. Moja základná rada, čo sa týka prieskumov, je, že keď vidíte niečo, čo vyzerá príliš dobre pre jednu alebo druhú stranu, tak sa treba skôr pozrieť na priemer výskumov.

Hovoríte, že sledujete aj politické trendy, nielen výskumy. Dá sa povedať, v akej pozícii by bol Trump, čo sa týka znovuzvolenia, keby neprišla pandémia koronavírusu?

Udalosti súvisiace s chorobou COVID-19 majú vplyv na voľby. Na začiatku roka to vyzeralo na viac-menej vyrovnaný súboj republikánov a demokratov. V štátoch ako Pennsylvánia či Wisconsin, ktoré patria ku kľúčovým, by mal Trump lepšiu šancu na výhru. Biden je dobrý kandidát, ale určite nie je dokonalý. Trochu to preženiem, ale pre demokratov by bolo dobre, keby si vzal počas kampane dovolenku. Do istej miery to zariadila pandémia. Biden sa tak často nestretáva s voličmi, teda má menej príležitostí urobiť chybu. Je potrebné povedať aj to, že voľby v roku 2016 sa ťažko dajú porovnať s tými, ktoré máme teraz.

Prečo?

V roku 2016 to bol otvorený súboj. Nekandidoval úradujúci prezident. O Trumpovi voliči niečo vedeli, ale pre mnohých bol ako nová hračka, ktorú dostali. Zjavne mali pocit, že mu môžu dať šancu. Chceli skúsiť niečo nové. No Trump sa v úrade vôbec nezmenil, nemala naňho vplyv ani globálna pandémia. Nekontrolovateľne tweetuje, robí tie isté veci. Väčšina Američanov si však podľa prieskumov myslí, že pandémiu nezvláda dobre. Bez COVID-19 by bol súboj Trump verzus Biden tesnejší, najmä keby sa darilo ekonomike. Ešte niekedy vo februári by som povedal, že keby bol republikánskym prezidentom bývalý guvernér štátu Ohio John Kasich či floridský senátor Marco Rubio, tak by boli jasnými kandidátmi na znovuzvolenie. Americká ekonomika bola vtedy na tom dobre a neriešili sme žiadnu veľkú vojnu. Ale s prezidentom Trumpom by boli voľby aj bez pandémie tesným súbojom. Jednoducho preto, že je taký, aký je.

Ako vyzerá najpravdepodob­nejšia ceste Bidena k víťazstvu? Potrebuje vyhrať v Pensylvánii, vo Wisconsine, v Michigane, možno na Floride?

To, čo ste opísali, by bol pre Bidena veľmi dobrý scenár. Podobne sa podarilo vyhrať Barackovi Obamovi. Je možné, že Biden to presne takto zvládne. Ale demokrati sa snažia získať aj Georgiu a Arizonu. V druhom menovanom štáte je veľa republikánskych voličov, ktorí sa teraz identifikujú ako nezávislí. Trumpovi v Arizone určite nepomohlo, že stále útočil na zosnulého senátora Johna McCaina, ktorý bol odtiaľ a bol populárny. Biden veľkú pozornosť sústreďuje aj na Severnú Karolínu. Obamovi sa tu podarilo vyhrať. Demokrati sa to snažia zopakovať. Podľa toho, čo vieme, tak Severná Karolína väčšinu hlasov spočíta už počas volebnej noci. Ak tu Biden vyhrá alebo len veľmi tesne prehrá, bude to preňho dobrý znak.

Kadiaľ vedie cesta k víťazstvu Trumpa?

Vrátim sa k Severnej Karolíne. Keby sme vedeli, že Trump tu vyhrá o štyri, päť percent, tak by to bol znak, že bude konečným víťazom. Prezident potrebuje zopakovať, čo dosiahol v roku 2016. Voliči s nižším vzdelaním a horšou prácou vo Wisconsine či v Michigane sa zase môžu prikloniť k Trumpovi. Šéf Bieleho domu však podľa mňa urobil chybu, keď spochybňoval posielanie hlasov poštou. Jedným z dôvodov, prečo v roku 2016 vyhral, bolo, že k sebe dokázal prilákať ľudí, ktorí často nevolia. Neboli to podporovatelia republikánov, skôr by som ich označil za stúpencov Trumpa. Prezident ich potrebuje a spochybňovanie volebného procesu mu v tomto prípade asi veľmi nepomôže. Okrem štátov, v ktorých Trump vyhral v roku 2016, by som pozorne sledoval Nevadu. Pred štyrmi rokmi tu zvíťazila Clintonová, ale republikán tentoraz môže tento štát získať. V Nevade žije veľa bežných voličov pracujúcich v turistickom priemysle a zároveň je to etnicky rôznorodý štát. Keby sa tu Trumpovi podarilo vyhrať, bolo by to preňho dobré znamenie.