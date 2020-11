V USA vrcholí boj o kľúčové štáty, Trump získal Floridu, Biden Arizonu

Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v prezidentských voľbách vedie pred demokratom Joeom Bidenom vo viacerých kľúčových štátoch – Texase, Ohiu, Georgii, na Floride, v Pennsylvánii, vo Wisconsine či v Michigane. Informovali o tom v stredu ráno stanice Sky News a CNN. V Severnej Karolíne, ktorá tiež patrí k rozhodujúcim štátom, sú sily oboch súperov prakticky vyrovnané, píšu americké médiá.

Trump podľa stanice Fox News rovnako ako pred štyrmi rokmi zvíťazil na Floride. Získal tak ďalších 29 voliteľov a uspel v prvom z kľúčových súbojov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku prezidentských volieb. Prieskumy pritom na Floride predpovedali úspech jeho demokratickému rivalovi Joeu Bidenovi.

Trump podľa televíznej stanice Fox News zvíťazil v štátoch Ohio a Texas. Odstránil tak významnú prekážku pri obhajobe úradu, uviedla stanica. Víťazstvo v oboch štátoch obhajoval. Ak by v niektorom z nich vyhral jeho demokratický súper Joe Biden, vyhliadky súčasného šéfa Bieleho domu by sa výrazne zhoršili.

Arizonu získa Biden

Za víťaza amerických prezidentských volieb v dôležitom štáte Arizona vyhlásila televízna stanica Fox News v stredu ráno bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

Biden viedol v Arizone po zrátaní 75 percent odovzdaných hlasov pred prezidentom Donaldom Trumpom aj podľa stanice Sky News.

Posledným demokratom, ktorý vyhral v Arizone, bol Bill Clinton v roku 1996. V posledných rokoch sa však Arizona podľa analytikov pomaly mení na tzv. swing state, nerozhodnutý štát, v ktorom majú teoreticky šance na víťazstvo republikáni i demokrati.

Trumpova kampaň na Twitteri vyslovila námietky voči tomu, že Fox News vyhlásila Bidena za víťaza v Arizone. Kritizovali to v súvislosti s tým, že stanici predtým trvalo oveľa dlhšie, než vyhlásila Trumpa za víťaza na Floride.

Víťazstvo Bidena v Arizone by totiž znamenalo zásadný úder pre šancu na Trumpovo znovuzvolenie, píše denník The Guardian.

Na výsledky sa bude čakať

Pozorne sledované sú aj výsledky v Severnej Karolíne alebo Georgii, podľa modelu denníka The New York Times sa tieto dva štáty v súčasnosti tiež prikláňajú na stranu republikánov. Je preto stále pravdepodobnejšie, že sa na meno nového prezidenta USA bude čakať dlhšie, než býva obvyklé.

Pre výsledok volieb totiž budú určujúce ďalšie súboje, a to v najmä v Pensylvánii, Arizone, Michigane, Wisconsine, Ohiu a Minnesote, do istej miery aj v Texase či Iowe. Tamojší projekcie však zrejme nebudú známe v najbližších hodinách či dokonca dňoch v dôsledku nezvyčajne vysokého počtu poštových hlasov, ktoré sa sčítavajú pomalšie a často s oneskorením. Trump si podľa doterajších prognóz zatiaľ zabezpečil 114 voliteľov, Biden potom 135. Pre víťazstvo vo voľbách je nutné získať ich najmenej 270.

Podľa prvých výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb republikán Donald Trump aktuálne vedie v 17 štátoch, demokratický kandidát Joe Biden v 14.

Podľa spravodajskej stanice BBC Donald Trump získal štáty Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Západná Virgínia, Arkansas, Južná Dakota, Severná Dakota, Alabama, Južná Karolína, Louisiana, Nebraska, Utah, Missouri, Kansas, Wyoming a Mississippi.

Joe Biden získal Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Colorado, Nové Mexiko, New Hampshire, Illinois, Kalifornia, Oregon, štát Washington a Washington DC.

Podľa stanice Fox News Trump zrejme zvíťazil aj na Floride, ako jednom z najdôležitejších štátov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb.

V 05:00 SEČ sa skončilo hlasovanie v Kalifornii, Washingtone, Oregone a Idahu. Ako posledné dva štáty uzatvoria volebný deň Havaj v 06:00 SEČ a Aljaška o hodinu neskôr. V žiadnom z týchto štátov sa neočakáva tesný súboj.