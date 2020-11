Expert: Demokratom zapracovala predstavivosť, mali priveľké očakávania

Prieskumy naznačovali, že demokrat Joe Biden by mal poraziť úradujúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Viedol na celoštátnej úrovni aj vo viacerých kľúčových štátoch. Čo sa stalo počas volebnej noci?

Charly Salonius-Pasternak.

Iba v posledných týždňoch sa vo verejnosti zakorenila myšlienka, že Biden by mohol skutočne vyhrať v Texase či v Georgii. Pritom sú to v modernej histórii tradične republikánske štáty. Demokrati tu budujú infraštruktúru, aby sa im v nich niekedy v budúcnosti podarilo vyhrať. Ale idea, že by tu Biden mohol zvíťaziť už teraz, sa zmenila takmer na presvedčenie, že vyhrá drvivo. Zapracovala predstavivosť a mnohí ľudia mali pocit, že sa to všetko rýchlo vyrieši. Realita je však taká, že sme svedkami toho, čo sme mali očakávať, nie toho, čo si mnohí vysnívali. V zásade sme vedeli, že hlasy odovzdané pred hlavným dátumom by mali ísť väčšinou k Bidenovi. A voliči, ktorí hlasovali priamo vo volebný deň, sa prikláňali skôr k Trumpovi. To, čo sa deje, je pre demokratov určite veľké sklamanie. Ale skôr preto, že mali priveľké očakávania.

Obaja kandidáti vystúpili na verejnosti v čase, keď sme nevedeli, ako dopadnú voľby. Trump dokonca vyhlásil, že hlasovanie vyhral, čo nebola pravda, keď to hovoril. Ale zároveň povedal, že sa v súvislosti s voľbami obráti na Najvyšší súd.

Nemohli sme asi očakávať, že Trump povie svojom stúpencom, aby zostali pokojní. V najbližších dňoch sa môže stať všeličo. Som si takmer istý, že sa právnici pokúsia výsledky napadnúť. Ale už pred voľbami sme vedeli, že to hrozí. Trump sa nevzdá. V roku 2016 hovoril to isté. Vtedy sa hovorilo, že keď naznačuje, že neuzná výsledok volieb, je to historický precedens. Ale teraz to tvrdí ako úradujúci prezident. Šéf Bieleho domu spochybňuje volebný proces. Hovorí, že by sa nemali spočítavať hlasy poslané poštou. V podstate vyhlásil, že Biden nemôže zvíťaziť bez toho, aby podvádzal. Samozrejme, tento prístup je pre Trumpa výhodný. Ak vyhrá, vyhrá. V opačnom prípade povie, že mu víťazstvo ukradli. Nikdy sa nestalo, aby americký prezident niečo také tvrdil. Ale takto Trump funguje. Kľúčové bude, ako sa k tom postavia republikánski lídri v Kongrese.

Čo od nich očakávate?

Podľa médií viaceré zdroje z Republikánskej strany tvrdia, že prístup Trumpa je nešťastný. Veď americký prezident sa tu pokúša ovplyvňovať fungovanie demokracie. Republikáni by si to skutočne mali uvedomiť. Je však smutné, že si myslím, že Trumpovi príliš oponovať nebudú. Mali by však jasne povedať, že prezident nerozhoduje o tom, kto vyhrá voľby. Proces sčítavania hlasov majú na starosti štáty.

Republikáni však asi naozaj nemajú dôvod ísť po Trumpovi. Vyzerá to tak, že si udržia Senát. A ak by aj prezident prehral, tak sa ukázalo, že jeho politika má asi väčšiu podporu, ako mnohí očakávali. Čo znamená Trump pre republikánov?

Šéf Bieleho domu je naozaj dobrý v tom, ako dokáže pracovať s médiami. Trump vie odvádzať pozornosť od svojich problémov najmä využívaním sociálnej siete Twitter. Možno majú niektorí ľudia pocit, že ak teraz vyhrá, už mu politicky nepôjde o znovuzvolenie, preto sa bude počas prípadného druhého volebného obdobia správať umiernenejšie. Je to možné? Nedá sa to úplne vylúčiť. Ale povedzte mi jeden dobrý analytický dôvod, prečo by mal Trump niečo meniť na tom, ako komunikuje. Skôr si myslím, že opak bude pravdou. Trump pravdepodobne bude vystupovať ešte výraznejšie. V skutočnosti ho po prípadnej výhre už nemá čo brzdiť. Je tiež dosť možné, že keby skladal druhú vládu, tak by v nej už neboli žiadni takzvaní dospeláci, teda umiernené hlasy, ako bol na začiatku prvého Trumpovho obdobia minister obrany Jim Mattis. Zdalo sa, že spočiatku sa mu páčili generáli, ako bol aj Mattis. No rýchlo sa ukázalo, že Trump v skutočnosti nemá rád ľudí, ktorí majú iné názory ako on. Dokonca ani keby ich prejavovali len v súkromí. Momentálne je Trumpovým terčom populárny doktor Anthony Fauci, šéf Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby.

Ako by ste zhodnotili kampaň Joea Bidena?

Dá sa povedať, že bola pripravená tak, aby reflektovala súčasnú dobu. Keby demokrati na prezidenta nominovali Bernieho Sandersa či Elizabeth Warrenovú (predstavitelia ľavicového krídla strany, pozn. red.), tak obaja by boli pre Trumpa ešte jednoduchším terčom ako Biden. Som si však istý, že demokrati budú spätne hodnotiť, ako sa ku kampani postavili. Republikáni na Floride chodili medzi voličov, klopali im na dvere. Demokrati sa rozhodli, že to robiť nebudú, aby ľuďom ukázali, že berú pandémiu vážne. Biden nedokázal vytvoriť vzrušujúcu kampaň. Podľa dát, ktoré máme k dispozícii, len niečo vyše 50 percent stúpencov o demokratovi tvrdilo, že ho volia pre neho samotného, nie preto, že sú proti Trumpovi. Pri podporovateľoch republikána bol tento pomer iný. K Trumpovi sa 80 percent voličov priklonilo v prvom rade preto, že ho chceli vidieť v Bielom dome, len 20 percent ho podporilo preto, že nie je Biden.