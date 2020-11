Trump chce zastaviť sčítavanie. Zrátajte všetko, žiadajú priaznivci demokratov

V prepočte hlasov na voliteľov vedie demokratický kandidát Joe Biden, volebný štáb súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ale požaduje prepočítanie hlasov vo Wisconsine a zastavenie sčítania hlasov v Georgii, Michigane a Pensylvánii.

Kým Trump sa za víťaza vyhlásil už skôr počas stredy, keď o výsledkoch nebolo zďaleka jasno, Biden, ktorý podľa projekcií má teraz väčšiu šancu vyhrať, povedal, že zatiaľ svoj volebný triumf neohlási. Napriek tomu dáva najavo svoje presvedčenie, že bude novým prezidentom, keď vyhlásil, že jedným z prvých krokov jeho prípadnej vlády bude návrat USA k parížekej klimatickej dohode z roku 2015.

Niektorí Američania vyšli do ulíc veľkých miest, aby požadovali spravodlivé sčítanie všetkých hlasov. Hoci podľa denníka The Guardian išlo predovšetkým o priaznivcov demokratov, v hlavnom meste štátu Arizona sa na tento účel zišli tiež stúpenci republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Ten pritom opakovane volal po tom, aby sa hlasy v niekoľkých kľúčových štátoch prestali sčítavať a usiluje sa o to aj právnou cestou.

Odhady v Arizone sa rôznia

V projekciách v Arizone sa americké médiá nezhodujú. Stanica Fox News prisúdila ako prvá víťazstvo v tomto štáte na juhozápade USA demokratovi Bidenovi, následne sa k nej pridala aj uznávaná agentúra AP. Rad ďalších médií vrátane televízie CNN je však opatrnejší a upozorňuje, že s ďalšími sčítanými hlasmi sa demokratov náskok zužuje. Trumpova kampaň teraz dúfa, že sa jej ešte podarí získať štát na svoju stranu, čím by výrazne zvýšila svoje nádeje na víťazstvo.

Vo Phoenixe sa pred budovou štátneho parlamentu zišla skupina priaznivcov Trumpa, ktorí podľa The Guardian skandovali „hanba Foxu“ práve za to, že táto inak republikánom naklonená stanica tak rýchlo prisúdila víťazstvo v štáte demokratickému uchádzačovi.

„Zajtra (dnes SEČ) sa budú počítať ďalšie hlasy na radnici vo Phoenixe a potrebujeme, aby sa tam ukázalo čo najviac patriotov, aby tam bola naša čo najväčšia prítomnosť,“ uviedli organizátori protestu. Podľa pozorovateľov mal pri sebe jeden z účastníkov demonštrácie armádnu pušku.

V Severnej Karolíne to ešte potrvá

Oznámené výsledky prezidentských volieb v americkom štáte Severná Karolína sa podľa stredajšieho vyhlásenia tamojších úradov nezmenia viac než týždeň, informovala tlačová agentúra Reuters. Severná Karolína disponuje 15 voliteľskými hlasmi.

„S veľmi malými výnimkami sa volebné výsledky v Severnej Karolíne nezmenia do 12. alebo 13. novembra, kým nedorazia všetky korešpondenčné hlasy a nebudú sčítané každým okresom,“ uviedla na tlačovej konferencii Karen Brinsonová Bellová, výkonná riaditeľka volebného výboru Severnej Karolíny.

Štátni činitelia spracúvajú približne 5,5 milióna hlasovacích lístkov, pričom nevybavených je 117 000 poštou zaslaných lístkov a presne neurčený počet sporných lístkov. Republikánsky prezident Donald Trump priebežne vedie v Severnej Karolíne so ziskom 50,1 percenta pred svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom, ktorý dosiahol podporu na úrovni 48,7 percenta, čo znamená, že súboj je stále otvorený.

Trump má rôzny prístup

The Guardian poznamenáva, že Trumpova kampaň si v prístupe k počítaniu korešpondenčných hlasov protirečia. Napríklad v Pensylvánii, kde sa s počtom započítaných hlasov postupne zmenšuje pôvodný Trumpov náskok, sa usiluje súdnou cestou o zastavenie sčítania. V Arizone, kde naopak Trump svojho soka pomaly doháňa, potom vyzýva na pokračovanie procesu.

Trump sa v noci na stredu vyhlásil za víťaza volieb, hoci ani teraz nie sú k k dispozícii konečné informácie. Podobne ako pred kampaňou potom bez dôkazov tvrdil, že voľby sprevádzajú rozsiahle podvody. O tom však zatiaľ nie sú žiadne potvrdené správy.

Ďalšie protesty za úplné sčítanie hlasov sa v stredu zišli napríklad v Michigane. Tam bol výsledok dlho veľmi tesný, Biden tam však podľa projekcií nakoniec Trumpa predbehol. V Detroite sa zišli najskôr pravicoví odporcovia ochranných opatrení proti šíreniu koronavírusu, následne ich však vystriedali demonštranti požadujúci pokračovanie sčítania.

Vypätá situácia nastala aj vo chvíli, keď jedna z tamojších volebných komisiií zakázala vstup do sčítacej miestnosti približne 30 republikánskym pozorovateľom s tým, že by išlo o porušenie štátnych opatrení proti šíreniu COVIDU-19. Pozorovateľov musela nakoniec vyviesť polícia. Niektorí z nich potom stáli vonku, spievali „Boh žehnaj Amerike“ a skandovali „zastavte hlasovanie, zastavte sčítanie“, napísala agentúra AP.

Demonštrácie prepukli aj v New Yorku, kde sa zišli stovky ľudí. Niektorí z nich mávali vlajkami a mali nápisy ako „spočítajte každý hlas, každý hlas sa počíta“. Miestna polícia potom na sociálnych sieťach vyvesila fotografie horiacich hromád odpadkov, ktoré podľa nej zapálili niektorí z protestujúcich. Najmenej 20 účastníkov bezpečnostné zložky zatkli, väčšinou za blokovanie dopravy či výtržníctvo. Menšie zhromaždenia sa zišli aj v Portlande, Atlante či Oaklande.

Viac voliteľov má zatiaľ Biden

Prezidentské voľby sa rozhodujú v niekoľkých štátoch, medzi ktorými je Wisconsin, kde podľa projekcií televíziou CNN, CBS, FOX a agentúry AP zvíťazil Biden a získal ďalších desať voliteľov. Niektoré projekcie mu prisudzujú výhru aj v Michigane. Biden má teraz 253 voliteľov z 270, ktoré potrebuje k víťazstvu. Trump ich má 214, uvádza CNN. Projekcia televízie Fox prisudzuje Bidenovi dokonca 264 voliteľov.