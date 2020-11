USA stále nepoznajú prezidenta, sčítavanie hlasov pokračuje

Republikáni naďalej dúfajú v zisk v Pensylvánii, Georgii a Arizone. Výsledky zatiaľ nie sú známe ani na Aljaške, v Nevade a v Severnej Karolíne.

Zástupca demokratov vedie o menej ako jeden percentuálny bod v Nevade. Trump momentálne tesne vedie v Georgii, pričom v Severnej Karolíne je jeho náskok o niečo vyšší. V Pensylvánii sa v noci na štvrtok jeho náskok o niečo zúžil, informuje CNN.

Podľa agentúry AP má Biden po víťazstve v Michigane, Wisconsine a Arizone už 264 voliteľských hlasov; na celkové víťazstvo vo voľbách je ich potrebných 270.

Televízia CNN však informuje, že sčítavanie hlasov v Arizone ešte nie je ukončené. Spočítaných je zatiaľ zhruba 86 percent hlasov, Bidenov náskok sa znížil na zhruba 86 300 hlasov, čo sú necelé tri percentá. Podľa televízie má Biden 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo úradujúci republikánsky prezident Donald Trump získal 213 voliteľov.

Slávnostný sľub amerických prezidentov sa tradične koná 20. januára.

V snemovni vedú demokrati, súboj o Senát je zatiaľ vyrovnaný

Hoci vo voľbách do Snemovne reprezentantov, ktoré sa uskutočnili súčasne s prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, podľa televíznej stanice CNN naďalej vedú demokrati, celkový výsledok môže byť pre stranu sklamaním, keďže sa jej väčšina môže zoslabiť. Podľa predbežných výsledkov demokrati voči republikánom zatiaľ vedú o 11 kresiel. Súboj o Senát, kde mali doposiaľ väčšinu republikáni, je zatiaľ vyrovnaný.

Demokrati získali nad snemovňou kontrolu v roku 2018, keď v kongresových voľbách získali väčšinových 232 mandátov. Republikánska strana vtedy získala 198 kresiel. Na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov je potrebných aspoň 218 hlasov.

V 100-člennom Senáte Spojených štátov mali doposiaľ väčšinu 53 zástupcov republikáni, 47 senátorov bolo z radov demokratov. Obsadenie niekoľkých kresiel v Senáte je momentálne nejasné a o najmenej jednom za štát Georgia rozhodne až druhé kolo volieb 5. januára.

Biden prisľúbil návrat krajiny k parížskej klimatickej dohode

Joe Biden v stredu prisľúbil, že krajina sa opätovne pripojí k parížskej klimatickej dohode hneď v prvý deň jeho mandátu v Bielom dome. Biden to vyhlásil iba niekoľko hodín po tom, ako vstúpil do platnosti odchod USA od tohto medzinárodného environmentálneho dokumentu, informovala tlačová agentúra AFP.

Odstúpenie od parížskej klimatickej dohody nariadil úradujúci republikánsky prezident Donald Trump a Bidenov rival v prebiehajúcich voľbách novej hlavy štátu. „Trumpova administratíva dnes oficiálne opustila parížsku klimatickú dohodu. Bidenova administratíva sa k nej presne o 77 dní vráti,“ napísal demokratický vyzývateľ na Twitteri po tom, ako ho priebežné volebné výsledky vykreslili v silnej pozícii na zdolanie Trumpa.

Biden predtým navrhol plán v objeme 1,7 bilióna dolárov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality USA – druhého najväčšieho producenta emisií uhlíku na svete – do roku 2050. Podľa októbrovej správy organizácie America's Pledge by USA dokázali vďaka aktivitám miest, štátov a podnikov aj bez pomoci vlády vo Washingtone znížiť tieto emisie do roku 2030 o 37 percent, pripomína AFP.

Trump agresívne presadzuje priemysel využívajúci fosílne palivo, spochybňuje vedu o klimatických zmenách a oslabuje ochranu životného prostredia. Jeho avizovanie odchodu USA od danej dohody podľa odborníkov negatívne ovplyvnilo aj ďalšie krajiny ako Austrália, Saudská Arábia či Brazília, ktoré následne poľavili vo svojich environmentálnych ambíciách.

Na protestoch v povolebnú noc zatkli desiatky ľudí

Polícia v meste Portland v americkom štáte Oregon zatkla po demonštráciách v stredu neskoro večer výtržníkov a zhabala petardy, kladivá a pušku. Guvernérka Oregonu Kate Brownová povolala aj štátnu Národnú gardu, aby zasiahla proti „rozsiahlemu násiliu“, ktoré nasledovalo po hlasovaní v amerických prezidentských voľbách. Vo štvrtok ráno o tom informovala tlačová agentúra Reuters.

Polícia v Portlande oznámila, že v centre mesta došlo k výtržnostiam a nepokojom a na demonštráciách zatkla desať ľudí. Portland sa po májovej násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní policajtmi stal epicentrom hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).

Polícia v New Yorku tiež informovala, že na protestoch, ktoré sa rozšírili v meste po voľbách v stredu neskoro večer, zatkla približne 50 osôb.

Demonštrácie prebehli v stredu večer aj v niekoľkých ďalších mestách USA, pričom aktivisti požadujúci prepočítanie odovzdaných voličských hlasov naďalej organizovali zhromaždenia napríklad v Atlante, Detroite, New Yorku a Oaklande.

V štáte Michigan, ktorý je dôležitým z hľadiska hlasov voličov, požadovali demonštranti pochodujúci centrom mesta Detroit úplné sčítanie týchto hlasov a „pokojné odovzdanie moci“.

Podobných okolo 100 akcií je naplánovaných po celých USA od stredy až do soboty 7. novembra, uviedol Reuters.