Vo voľbách prezidenta USA vyhral strach, tvrdí odborník

"Demokrat Joe Biden by chcel by prezidentom ránhojičom. Je však otázne, či bude môcť túto rolu v polarizovanej Amerike naplniť,“ povedal pre Pravdu Jan Hornát, vedúci Katedry severoamerických štúdií na Karlovej univerzite.

Zdá sa, že republikán Donald Trump neobháji prezidentské kreslo. Nemáme ešte oficiálne výsledky, ale ako by ste zhodnotili, čo dosiahol?

Jan Hornát

Takmer všetci pozorovatelia sa zhodnú, že v porovnaní s tým, čo mu prisudzovali prieskumy, je jeho výsledok až prekvapujúco dobrý. Nehovorím pritom len o celkovom počte hlasov, ktoré dostal. Ide aj o to, že Trumpov elektorát je podľa toho, čo vieme, rôznorodejší v porovnaní s rokom 2016. Asi sa nepredpokladalo, že na Floride v hispánskych okrskoch ako Miami-Dade Trump až tak zaboduje. Prezidentova kampaň však mierila na hispáncov. Tvrdila, že s víťazstvom Bidena príde do Ameriky socializmus či až komunizmus. Mnohí hispánci na Floride majú kubánske korene, alebo pochádzajú z ľavicových krajín Latinskej Ameriky. Vyhlásenia Trumpa na nich zapôsobili. Bude ešte zaujímavé mať viac dát o tom, ako sa v čase pandémie zachovali starší ľudia. Či neprišli, alebo sa od Trumpa odvrátili, lebo nezvládol koronavírus. Aj v posledných dňoch vidíme v USA nárast prípadov choroby COVID-19. No aj navzdory tomu, ako sa Trump postavil ku koronakríze a k tomu, čo predpokladali prieskumy, prezident dosiahol prekvapujúco dobrý výsledok.

Čomu to pripisujete? Osobe Trumpa? Zdá sa, že jeho kroky naozaj rezonujú v nemalej časti americkej spoločnosti.

Časť republikánov, myslím, že tá menšia, si Trumpa až nezdravo adoruje. Väčšina konzervatívcov však od seba oddeľuje dve veci. Na jednej strane je Trumpova osobnosť. Vystupuje neokrôchane, je nepredvídavý a nediplomatický. Na strane druhej je jeho politika, ktorá je pomerne tradične konzervatívna. Trump robí veci, ktoré republikáni minimálne v posledných rokoch podporovali. Preto prezidenta volili. Jedna vec však týmto voľbám dominovala a vidíme, že ju politici používajú aj v iných demokratických krajinách.

Čo je to?

Strach. Trump strašil tým, že Biden prinesie do USA socializmus či komunizmus a do krajiny privezie imigrantov. Demokrat zase varoval pred tým, že republikáni nezvládnu pandémiu a Američania budú zomierať a že podkopávajú demokraciu v Spojených štátoch. Od Trumpa sme počuli aj to, že vraj Biden urobí z Ameriky úplne sekulárnu spoločnosť, že nebude Deň vďakyvzdania, že nebudú Vianoce. Sú to hlúposti, ale v spoločnosti vytvárajú strach, ktorý v týchto voľbách vyhral. Zvíťazil strach z druhej strany a dokázal aj mobilizovať voličov. Je pravda, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov USA sa dá predpokladať, že kandidáti môžu dosť aj vyšší počet hlasov ako v minulosti. No voličov prišlo naozaj veľa, hoci je pandémia. Prieskumy ukazujú, že republikáni sa stále viac priam bytostne boja demokratov. Podobne je to aj naopak. Rastie vzájomná neznášanlivosť a polarizácia.

Bol Biden vhodný demokratický kandidát?

Demokratická strana má trochu problém s identitou. Biden mieril na všetkých. Mal program pre amerických židov, pre katolíkov, pre Afroameričanov. Mal snahu získať všetkých. Biden je centristický kandidát. Vo finále táto stávka na politický stred, hoci je ideologicky prázdny, asi vyšla.

Demokrat sa snaží zdôrazňovať, že ak ho zvolia, bude prezidentom Spojených štátov, nie jednej strany. Je to sympatický odkaz. Ale podľa všetkého bude mať Biden proti sebe republikánsky Senát. Ako by mohol v takejto situácii zmeniť Ameriku?

Biden v stredu podvečer vystúpil s prejavom, ktorý sa dá označiť za štátnický. A Amerika takú reč už štyri roky nepočula a myslím si, že si ju počuť potrebovala. Keď Trump hovoril o výhre, tak ju vzťahoval na svojich ľudí, akoby hovoril o futbalovom tíme. Biden sa snaží zubami-nechtami tejto rétorike vyhnúť. Zatiaľ sa mu to darí. Verím, že bude politikom, ktorý sa bude ďalej pokúšať Ameriku spájať. Otázkou je, či majú o to voliči v USA skutočne záujem. V každom prípade však takáto rétorika vo verejnom priestore chýbala a možno aj nejakým spôsobom bude fungovať.

Čo konkrétne by Biden mohol dokázať?

To je iná otázka, či by z neho mohol byť prezident, ktorému budú prechádzať legislatívne návrhy. Najmä, keď sa bude snažiť presadiť niektoré spolitizované iniciatívy ako nový zelený údel a podobne. Keď sa Biden o to pokúsi, tak opäť budeme svedkami ostrej debaty. V prípade, že bude demokrat prezidentom a ak bude musieť čeliť republikánskemu Senátu, tak možno ani nebude veľké legislatívne iniciatívy presadzovať. Azda bude Biden uvažovať skôr nad tým, že by nechal Ameriku na štyri roky trochu sa upokojiť a takpovediac vydýchať sa. Som na to zvedavý. Biden chce by prezidentom ránhojičom, ale je otázne, či bude môcť túto rolu naplniť.

Môže sa stať, že bude medzi dvoma mlynskými kameňmi. Medzi republikánskym Senátom a progresívnejším krídlom demokratov, ktoré ho bude tlačiť do reforiem. Bude z toho frustrovaný?

Uvidíme, ako tomu dokáže odolať. A aj jeho voliči majú nejaké očakávanie.