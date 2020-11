Exekútori urobili prehliadku v moskovskom sídle Navaľného nadácie

Podľa portálu sa razia uskutočnila aj v štúdiu, kde sa zvyčajne nahrávajú videoprogramy Navalny LIVE, v ktorých aktivisti FBK informujú o odhalených korupčných kauzách alebo o svojich podozreniach.

Zamestnankyňa nadácie Ľubov Soboľová spresnila, že exekútori zhabali server, ktorý umožňoval vysielanie. Podľa riaditeľa FBK Ivana Ždanova súdni exekútori prišli do sídla FBK v rámci exekučného konania vo veci pohľadávky na 29 miliónov rubľov.

Podľa Meduzy.io ide zrejme o dlh FBK voči spoločnosti Moskovskij škoľnik (Moskovský školák), ktorá dodáva potraviny do škôl a ktorú v auguste kúpil Kremľu blízky podnikateľ Jevgenij Prigožin. Už predtým boli v rámci tohto prípadu zaistené bankové účty a byt zakladateľa FBK Alexeja Navaľného.

Federálna exekútorská služba neskôr uviedla, že voči riaditeľovi FBK Ivanovi Ždanovovi bolo začaté trestné konanie pre nevykonanie súdneho rozhodnutia.

Navaľnyj v reakcii na najnovšie dianie v FBK uviedol, že táto nová vlna tlaku voči FBK je nateraz „jediným právnym dôsledkom“ pokusu o jeho otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, ku ktorému došlo v auguste.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni – 22. augusta – povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Navaľnyj sa aj naďalej nachádza v Nemecku a zotavuje sa pod dohľadom lekárov.

Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jed použitý v prípade otravy Navaľného bol novičok. Navaľnyj tvrdí, že jeho otravu si mohli objednať iba agenti tajnej služby, ktorí by takéto rozhodnutie neurobili bez osobného súhlasu prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ tieto tvrdenia rozhodne odmietol.

Ruská nemocnica, ktorá sa o Navaľného starala ako prvá, uviedla, že nenašla nijaké dôkazy o otrave.

Ruské úrady informovali, že v kauze sa uskutočnilo predbežné vyšetrovanie. Súčasne dodali, že na začatie plnohodnotného trestného vyšetrovania potrebujú dôkaz o otrave. V tejto súvislosti vyjadrili poľutovanie nad tým, že Nemecko odmieta zdieľať tieto materiály.