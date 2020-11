Trump: Ukradli mi víťazstvo, budem sa súdiť

„Viedli sme v mnohých kľúčových štátoch, a to o veľa, ale potom išla čísla prudko dole,“ povedal Trump a sťažoval sa na údajné nepripustenie pozorovateľov k sčítaniu hlasov a na započítavanie údajne sfalšovaných hlasov, zaslaných poštou. Zdôraznil, že keby sa počítali len „zákonné hlasy“, tak by ľahko vyhral. Ale do volieb podľa neho zasiahli veľké médiá, veľké peniaze a veľké technologické firmy. Zdôraznil, že sa o ukradnuté víťazstvo bude súdiť.

Poukázal tiež na výrazné rozdiely vo volebných výsledkoch oproti prieskumom napríklad v štátoch Florida, Indiana či Ohio, v ktorých zvíťazil napriek tomu, že prieskumy predpovedali jasné víťazstvo Bidena. „Prieskumy boli falošné s cieľom odradiť republikánskych voličov,“ poznamenal.

„Trump zopakoval obvinenia z volebných podvodov bez predloženia dôkazov,“ upozornila stanica BBC, podobne ako agentúra Reuters. Tá celé vystúpenie označila za signál, že Trump nie je ochotný ustúpiť svojmu demokratickému súperovi Joeovi Bidenovi.

Viaceré médiá prerušili prenos

„Prezident sa zdá čoraz viac izolovaný vo svojej republikánskej strane, zatiaľ čo sčítanie hlasov pokračuje,“ napísala agentúra AFP. Upozornila tiež, že niektoré americké televízie v obave z šírenia dezinformácií prerušili vysielanie prezidentovho vystúpenia, hoci Trump sa chopil slova prvýkrát od volebnej noci.

„Sme opäť v neobvyklej situácii, keď (musíme) nielen prerušiť prezidenta Spojených štátov, ale tiež ho opraviť,“ vyhŕkol moderátor Brian Williams zo stanice MSNBC, ktorá veľmi rýchlo prerušila priamy prenos.

CBS, NBC News a ABC News tiež prerušili vysielanie Trumpovej tlačovej konferencie, ktorá v konečnom dôsledku ani nebola tlačovou konferenciou, protože prezident opustil sálu bez pripustenia akýchkoľvek otázok.

CNN sa rozhodla neodpojit Trumpovi mikrofón, však Jake Tapper odprevadil vystúpenie hlavy štátu odsúdením: „Aká je to smutná noc pre Spojené štáty vidieť, ako ich prezident (…) falošne obviňuje ľudí, že sa mu snažia ukradnúť voľby.“

„Prezident Trump bez akýchkoľvek dôkazov tvrdil, že voľby boli skorumpované. Prerušili sme tak naše vysielanie a záznam z tlačovej konferencie vymazali zo všetkých našich platforiem. Našou prácou je šíriť pravdivé informácie a nie nepodložené konšpirácie,“ píše sa v stanovisku šéfredaktorky denníka USA Today Nicole Carollovej zverejnenom na twitterovom účte denníka.

Ohradzujú sa aj republikáni

BBC na svojom webe upozornila, že proti Trumpovým tvrdeniam sa ohradil republikánsky guvernér Marylande Larry Hogan, ktorý uviedol na Twitteri, že proti Trumpovým tvrdeniam neexistuje „žiadna obrana“ a že tieto tvrdenia „podkopávajú náš demokratický proces“. Republikánsky člen Snemovne reprezentantov za Illinois Adam Kinzinger na Twitteri prezidenta vyzval, že ak má oprávnené obavy z falšovania, tak nech predloží dôkaz a odovzdá ho súdu. Inak nech prestane šíriť dezinformácie.

Medzitým sa Trumpov náskok vo štátu Georgia stenčil behom dvoch hodín z takmer 10 000 na necelých 3 500 hlasov, dodala BBC.

Biden nabáda na trpezlivosť

Agentúra AP dala Trumpovo vystúpenie s nepodloženými obvineniami dôveru vo voľby, do kontrastu s vystúpením prezidentovho súpera. Joseph Biden o niekoľko hodín skôr vyzýval k trpezlivosti:

„Demokracia je občas zložitá. Niekedy taky vyžaduje trochu trpezlivosti,“ odkázal Biden takmer dva dni po uzavretí posledných volebných miestností. „Žiadam všetkých, aby zostali v pokoji … Proces funguje. Sčítanie sa dokončuje a (výsledok) budeme vedieť veľmi skoro,“ citovali ho americké médiá.

Kampaň demokratického kandidáta Joea Bidena označila tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa za „zúfalé a ničím nepodložené“. Obvinenia úradujúceho prezidenta sú podľa nej navyše jasným znakom toho, „že prehráva“.

"Našu demokraciu nám nikto nezoberie. Ani teraz, ani nikdy. Amerika si prešla príliš veľkým množstvom prekážok, vybojovala príliš veľa bitiek a vydržala príliš veľa na to, aby niečo také umožnila, napísal na Twitteri Biden.