Po masakre vo Viedni sa dá očakávať, že Rakúsko sprísni postoj k migrácii

Rakúska polícia zlikvidovala atentátnika veľmi rýchlo, zjavne je veľmi dobre pripravená na možnosť teroristického útoku, zdôraznil Juraj Krúpa. „Zastreliť páchateľa deväť minút od oznámenia, že začal strieľať, je skvelý výkon bezpečnostných zložiek,“ povedal pre Pravdu poslanec OĽaNO, ktorý pred vstupom do politiky pôsobil ako riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku.

Terorizmus v Európe sa spája hlavne s krajinami, ako sú Francúzsko, Španielsko, Británia, Nemecko. Štáty, ktoré sú stovky či až tisíce kilometrov vzdialené od Slovenska. Mení masakra v susednom Rakúsku pohľad na možné riziká bezpečnostnej situácie u nás?

Najprv pripomeniem, že Viedeň je mesto, v ktorom žijú ľudia rôzneho pôvodu. Mnohí pochádzajú z Balkánu a z ďalekých moslimských krajín. Je to multinárodná metropola Rakúska, čo v tejto podobe o Bratislave ako hlavnom meste Slovenska, všetci vieme, neplatí. Teroristický útok sa môže udiať kdekoľvek na svete. Či už v New Yorku, v Londýne, v Bruseli, v Moskve alebo vo Viedni. Absolútne sa nedá vylúčiť ani na Slovensku. Jeden sme už zažili. V decembri 2011, keď páchateľ odpálil po domácky vyrobenú výbušninu pred prevádzkou McDonald's v Ko­šiciach. A nebol to náboženský fanatik zo zahraničia, ale Slovák, ktorého motív bol ochrana zvierat. Terorizmus má rôzne pozadie.

Vráťme sa k otázke.

Nedokončil som, dopoviem. Spravodajské služby v Európe si vymieňajú informácie o prípadných rizikách. Samozrejme, že do tohto procesu je zapojená aj Slovenská informačná služba. Dúfam, že u nás sa nikdy nestane nič ako vo Viedni. Prízvukujem, že napriek jej zemepisnej blízkosti to teraz automaticky neznamená, že Bratislava môže byť ohrozená.

Dá sa špekulovať o tom, aký bol spúšťač už zastreleného páchateľa?

Viacerí vyznávači islamu sa v Európe v poslednom čase radikalizovali po opakovanom zverejnení karikatúr proroka Mohameda vo Francúzsku a po kritike radikálneho islamizmu. Dôkazom je zavraždenie francúzskeho učiteľa, ktorý žiakom ukazoval tieto kresby. Aj vo Viedni mohlo ísť o podobnú krvavú pomstu za publikovanie karikatúr. Spáchanie masakry mohol urýchliť lockdown, ktorý v Rakúsku pre koronavírus platí od utorka. V pondelok večer bola posledná možnosť pre Viedenčanov, aby si posedeli v baroch a v reštauráciách. Terorizmus mal teda ešte terče v hojnom počte ľudí.

Vraha zabili menej ako desať minút po tom, čo začal vyčíňať. Išlo z časového hľadiska o úspešný zásah?

Polícia zlikvidovala atentátnika veľmi rýchlo. Dokazuje to, že je zjavne veľmi dobre pripravená na možnosť teroristického útoku. Zastreliť páchateľa deväť minút od oznámenia, že začal strieľať, je skvelý výkon bezpečnostných zložiek. Prijať oznámenie o útoku, vyslať policajtov, nájsť zabijaka a zneškodniť ho je veľmi cenný výsledok, ktorý nepochybne zabránil väčšiemu počtu obetí. Rakúsku sa dlhé roky vyhýbal islamistický terorizmus, čo už neplatí.

Aké dosahy môže mať útok vo Viedni na domácu politiku alpskej krajiny? Konkrétne v spojitosti s imigráciou.

Vo Viedni sa udialo niečo podobné pred štyrmi desaťročiami. Predpokladám, že teraz nastane nárast emócií v rakúskej spoločnosti, zvýši sa odpor voči migrantom. Rakúsko sa nesúhlasne stavia k migrácii, podobne ako Slovensko alebo Česká republika, a tak očakávam, že príde ešte k sprísneniu tohto odmietavého postoja. Vôbec ma neprekvapí, ak Rakúsko nastolí na pôde Európskej únie nejakú iniciatívu súvisiacu s európskym migračným paktom, v ktorej by apelovalo na prísnejšie pravidlá pri vyhosťovaní cudzincov.