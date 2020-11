Orbán zneužíva V4. Slovensko to odmietlo

Podobný postoj ako Budapešť zastáva Varšava. Inštitúcie EÚ sa s Maďarskom a Poľskom dlhodobo sporia o prístupe týchto dvoch členských krajín ku konceptu právneho štátu. Kritika sa však neobmedzuje len na tieto dve krajiny. Európska komisia už hodnotí dodržiavanie princípov právneho štátu vo všetkých štátoch únie.

Prekvapení a šokovaní

Ešte minulý týždeň portál Euractiv.sk informoval o iniciatíve Budapešti, ktorú ohlásila maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Ako uviedla na sociálnej sieti Facebook, v rámci visegrádskej štvorky sa vraj podarilo dosiahnuť ďalšiu úroveň spolupráce.

"Vytvárame profesionálnu komunitu a vzdelanostnú bázu, ktoré dokáže prezentovať dôveryhodnú národnú, konzervatívnu, kresťansko-demokratickú alternatívu k liberálnemu a federalistickému smerovaniu,“ napísala Vargová.

Ministerka tvrdí, že vo V4 vznikne profesorská sieť a juniorský program, lebo podľa nej hlas stredoeurópskeho regiónu stále nie je dostatočne počuť v diskusiách o právnom štáte a o vývoji v európskom práve. Koordinátorom projektu je Inštitút komparatívneho práva Ferenca Mádla, ktorý už spolupracuje s poľskou stranou.

Slovensko však iniciatívu pod značkou visegrádskej štvorky odmietlo.

„Veľmi ma prekvapilo prijatie uznesenia maďarskej vlády, ktoré sa týka vytvorenia profesorskej siete V4 a tzv. juniorskej siete V4, ktorá má za cieľ analyzovať situáciu a formulovať niečo ako osobitný postoj tohto regiónu k princípom právneho štátu, ktoré akoby mali byť iné ako tie, ktoré presadzuje EÚ. Prekvapuje ma to a v niečom zároveň aj šokuje, pretože na vytvorení takejto iniciatívy nebola v rámci krajín visegrádskej štvorky dohoda. V niečom to preto vnímam aj ako zneužívanie značky V4,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá o tom hovorila s maďarskou aj českou rezortnou kolegyňou.

"O iniciatíve maďarskej vlády založiť inštitút pre otázky právneho štátu sme vedeli. Netušili sme však, že sa to nazve ako inštitút V4. Nepovažujeme za zmysluplné vytvárať alternatívne pohľady V4 na princíp právneho štátu. Naopak, treba urobiť všetko preto, aby táto otázka nerozdeľovala štáty EÚ. Ako sme sa zhodli s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, naším cieľom je právny štát posilňovať u nás doma, a preto nemáme problém o tom viesť diskusiu aj v rámci EÚ,“ reagoval pre Pravdu aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

Maďarská analytička z poľskej Akadémie vied Edit Zgutová, nie je prekvapená, že Bratislava je znepokojená postupom Budapešti a Varšavy. "Cieľom maďarskej a poľskej vlády je podkopať pokračujúce procedúry na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú zhoršujúcej sa situácie ohľadne dodržiavanie princípov právneho štátu v týchto dvoch krajinách,“ reagovala Zgutová pre Pravdu. Podľa odborníčky na zahraničnú politiku Varšava a Budapešť zavádzajúco spájajú kritiku porušovania noriem právneho štátu s ich postojom k migrácii či k otázkam práv sexuálnych menšín. "Šíria to, aby mohli tvrdiť, že na nich útočia na základe toho, čomu hovoria liberálne výmysly,“ skonštatovala Zgutová.

V defenzíve

Na úrovni únie sa už zrodila predbežná dohoda, že čerpanie financií z rozpočtu EÚ bude podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Má to hodnotiť eurokomisia. Následne bude môcť navrhnúť zastaviť platby, keď v nejakom členskom štáte dôjde k zlyhávaniu princípov právneho štátu tak, že by to mohlo ohroziť transparentné využívanie európskych peňazí. Rada EÚ potom bude musieť o situácii hlasovať najneskôr do jedného mesiaca. Rozhodnutie bude prijímať na základe kvalifikovanej väčšiny, nie je teda potrebné, aby s ním súhlasili všetky členské štáty. V niektorých prípadoch bude možné, aby sa diskusia preniesla na pôdu Európskej rady, ktorú tvoria lídri členských štátov. Aj tí však musia prísť s verdiktom do troch mesiacov.

"Maďarsko aj Poľsko sú v defenzíve, lebo zvyšok Európskej únie sa jednoznačne postavil za to, aby čerpanie eurofondov bolo podmienené dodržiavaním princípov právneho štátu,“ povedal pre Pravdu slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS, frakcia Obnovme Európu). Podľa neho maďarská vláda má právo vytvoriť si akýkoľvek inštitút, ale takýto projekt by nemal podkopávať pravidlá, na ktorých je EÚ založená, a okrem toho je zjavné, že v tomto prípade Budapešť opäť zneužíva značku V4.

Šimečka si myslí, že Orbán blafuje, keď hovorí, že bude vetovať rozpočet a fond obnovy, lebo Budapešť peniaze potrebuje. "Doteraz sme sa len prizerali, ako sa vnútri EÚ posilňovali nedemokratické prúdy a oligarchická politika. Ide o ochranu hodnôt, ale aj peňazí, ktoré patria aj slovenským daňovým poplatníkom. Chcem však ešte pripomenúť, že nikto nechce trestať ľudí. Cieľom návrhu je, aby sa na nejaký čas pozastavila kontrola nad rozdeľovaním financií takej vlády, ktorá by mohla byť skorumpovaná či oligarchická. Okrem toho sa v návrhu nespomína žiadna migrácia ani kultúrno-sociálne otázky,“ vysvetlil Šimečka.