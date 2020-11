Česi otvoria školy. Zatiaľ pre najmenších

Pôvodne mali zostať doma 19 dní, napokon s nimi rodičia budú musieť vydržať dvojnásobne dlhšie. Prví žiaci v Česku sa môžu znova vrátiť do tried na budúcu stredu. Zatiaľ iba tí najmladší, plus hendikepovaní z osobitných škôl.

„Ak sa bude epidémia koronavírusu vyvíjať ako doteraz, mohli by sa žiaci prvých a druhých tried vrátiť do škôl 18. novembra,“ povedal v stredu pre Českú televíziu premiér Andrej Babiš. Ministri školstva a zdravotníctva Robert Plaga a Jan Blatný vzápätí termín prvého dňa po štátnom sviatku potvrdili napevno. „Nič by na tom nemalo zmeniť ani piatkové zasadanie zdravotníckej komisie,“ citoval Blatného portál iDnes.

Do lavíc sa budú vracať celé triedy, žiaci tak nebudú musieť byť rozdelení do pätnásťčlenných skupín, ako to bolo na jar počas prvej vlny pandémie. Jednotlivé triedy však navzájom nemajú prichádzať do styku. Rúška budú musieť mať deti nasadené po celý čas výučby, v triedach i v spoločných priestoroch. Spievať a cvičiť sa v škole nebude. V prevádzke budú pri prísnych hygienických pravidlách aj školské jedálne.

Rodičia majú svoje deti posielať do školy teplo oblečené. „Ukazuje sa, že pre elimináciu rizika šírenia je kľúčové vetranie a výmena vzduchu. Budeme teda dávať ešte väčší dôraz na vetranie a to aj počas výučby,“ upozornil minister Plaga.

Elektráreň nebuchla

Na jar deti v Česku nechodili do školy dva mesiace, ďalší mesiac bola dochádzka dobrovoľná. Dištančná výučba podľa odborníkov najťažšie postihla najmladšie deti a končiace ročníky. Na jeseň sa školy v Česku zatvárali postupne. Ako prvé už koncom septembra prišli na rad vysoké školy, ktoré v prvý októbrový týždeň nasledovali stredné školy. Od polovice minulého mesiaca sa zavreli aj základné školy a väčšina žiakov, s výnimkou detí zdravotníkov, pracovníkov sociálnych služieb, policajtov, hasičov a ďalších profesií nevyhnutných pre chod štátu, prešla na dištančnú výučbu.

Pôvodne sa deti mali vrátiť do lavíc 2. novembra. Bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula sa dokonca zaprisahával, že by musela „buchnúť jadrová elektráreň“, aby sa žiaci do škôl nevrátili. Keď však epidémie nabrala nezvládnuteľné obrátky a Česko v rýchlosti šírenia koronavírusu zaujalo prvé miesto v rebríčkoch EÚ, bola Babišova vláda nútená odložiť otváranie škôl na neurčito.

Kedy sa vrátia ďalší?

Po prvej skupine žiakov by sa do tried mali postupne vracať záverečné ročníky základných i stredných škôl. Kedy to ale nastane, zatiaľ nie je jasné. Podľa ministerstva zdravotníctva by ale jednotlivé stupne otvárania škôl malo oddeľovať 14 dní, aby bolo možné každý krok vyhodnotiť.

Zatiaľ je isté iba to, že sa do škôl už na budúci týždeň budú môcť na individuálne konzultácie vrátiť žiaci a študenti, pre ktoré dištančná výučba nie je vhodná, či už z technických, alebo iných dôvodov. „Bude o tom rozhodovať riaditeľ a bude to určené pre tých žiakov, ktorí doma nemajú dostatočné podmienky pre výučbu,“ citoval Plagu portál Seznam Zprávy.

Znovuotvorenie škôl je signálom, že Česko by už z najhoršieho mohlo byť vonku. „Medzidenné nárasty nakazených klesajú, vyzerá to, že krivka epidémie sa otáča,“ povedal v stredu po zasadaní krízového štábu jeho šéf, minister vnútra Jan Hamáček. „Určite nie je vyhraté, nárasty hospitalizácií a úmrtí ešte nebudú klesať. Budeme cítiť tlak na zdravotníctvo, ale malo by sa to zvládnuť,“ citoval Hamáčka portál CT24.

Minister vnútra je napriek spomalenému tempu šírenia nákazy presvedčený, že núdzový stav bude potrebné predĺžiť. „Jeho koniec by znamenal okamžité uvoľnenie a koniec kľúčových opatrení. Hrozilo by, že by sme sa rýchlo vrátili k exponenciálnej krivke,“ varoval.

Núdzový stav v Česku platí od 5. októbra a poslanci ho zatiaľ umožnili kabinetu predĺžiť do 20. novembra. Jednou z požiadaviek, ktorou časť opozície podmieňuje ďalšie predĺženie núdzového stavu, bolo znovuotvoreni­e škôl.