Tisíce ľudí v Minsku smútili nad smrťou aktivistu Bandarenku

Protestujúci lemovali hlavné ulice Minska a vytvárali ľudské reťaze. Ďalší kládli kvety na mieste, kde v stredu polícia zatkla 31-ročného bývalého vojaka Bandarenku.

Na pravidelné týždenné protesty prichádzajú desaťtisíce ľudí a protestujú proti autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý je pri moci už vyše dve desaťročia a stal sa oficiálnym víťazom spochybňovaných prezidentských volieb z 9. augusta. Výsledok volieb neuznáva bieloruská opozícia ani Európska únia.

Z výpovedí svedkov vyplýva, že Bandarenka vyšiel na dvor v stredu večer, keď sa tam objavila skupina maskovaných mužov, ktorí začali z plota odstraňovať stuhy a vlajky vo farbách protirežimného hnutia. Medzi maskovanými osobami a obyvateľmi vypukol slovný a neskôr fyzický konflikt, do ktorého Bandarenka síce nezasahoval, no jeden z mužov ho napriek tomu sotil a on spadol, pričom si silno udrel hlavu. Následne ho naložili do mikrobusu a odviezli. Ešte v ten večer ho s opuchom mozgu a ďalšími zraneniami previezli do nemocnice, kde ho operovali. Jeho stav bol aj po operácii kritický.

Bandarenkova smrť vyvolala v Minsku i v iných častiach krajiny šok a obavy z toho, kam je Lukašenkov režim schopný zájsť. EÚ v súvislosti s tragickou smrťou mladého Bielorusa avizovala pripravenosť uvaliť na Lukašenkovu vládu ďalšie sankcie.

Lukašenko uviedol v piatok novinárom, že sa skontaktoval s vyšetrovateľmi a generálnym prokurátorom a povedal im, aby viedli vyšetrovanie „čestne a objektívne“.

Vdova po 34-ročnom protestujúcom Alexandrovi Tarajkovskom, ktorý zomrel počas zhromaždenia v auguste, povedala v piatok už skôr pre AFP, že vyšetrovanie Tarajkovského smrti bolo pozastavené. „Dalo sa to predpokladať. Som si istá, že trestné stíhanie nebude začaté,“ uviedla vdova Elena Germanová.