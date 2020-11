V štáte Georgia objavili 2 500 predtým nezapočítaných hlasov, väčšina bola pre Trumpa

Podľa miestnych úradníkov, ktoré dnes citovala agentúra AP, to ale nebude mať na konečný výsledok žiadny vplyv. V Georgii podľa prvého sčítania zvíťazil demokrat Joe Biden.

Ručné prepočítavanie nariadené republikánskym štátnym tajomníkom začalo v Georgii v piatok. Podľa agentúry AP väčšina z predtým nezapočítaných hlasov podporila súčasného prezidenta Donalda Trumpa (1643), 865 hlasov bolo pre jeho demokratického vyzývateľa Joea Bidena a 16 hlasov dostala libertariánka Jo Jorgensenová. Ako sa mohlo stať, že sa hlasy prvýkrát nezapočítali, volební komisári netušia.

Podľa predbežných výsledkov po prvom sčítaní zvíťazil v Georgii veľmi tesne Biden. Pred Trumpom mal náskok približne 14-tisíc hlasov, teda asi 0,28 percentuálneho bodu. Prepočítanie je možné v Georgii nariadiť, ak rozdiel medzi počtom hlasov pre jednotlivých kandidátov predstavuje pol percentuálneho bodu a menej.

Po dokončení ručného prepočtu hlasovacích lístkov môže kampaň porazeného požiadať o ďalší prepočet, ktorý by už bol strojový. Prepočítavanie sa má skončiť do stredy 11:59 miestneho času (17:59 SEČ). Najneskôr musia byť výsledky známe 20. novembra.

Podľa modelov prestížnych amerických médií vyhral nedávne prezidentské voľby v USA demokrat Joe Biden, ktorý porazil súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Väčšina médií vyhlásila Bidena za víťaza aj v Georgii, podľa agentúry AP je ale v tomto štáte naďalej výsledok príliš tesný na to, aby išlo víťaza určiť. Trump zatiaľ porážku neuznal a snaží sa výsledok volieb vo svoj prospech zvrátiť súdnou cestou.

Väčšina amerických médií prisúdila Bidenovi 306 hlasov v takzvanom zbore voliteľov, ktorý nového šéfa Bieleho domu v decembra potvrdí. Trump má 232 voliteľov. Pre získanie prezidentského úradu je potrebná podpora minimálne 270 voliteľov. V Georgii sa pritom rozhoduje o 16 členoch voliteľského zhromaždenia.

Trumpov tím už skôr avizoval, že požiada o prepočítanie hlasov aj vo Wisconsine, ktorý reprezentuje desať voliteľov a kde tiež vyhral Biden, a to o zhruba 20 500 hlasov.

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Meagan Wolfeová ale dnes povedala, že zatiaľ žiadnu žiadosť o prepočítanie nedostala. Čas na to je podľa nej len do stredy. Nové sčítanie by pritom musel zaplatiť ten, kto o to požiada.

Štát ho platí len v prípade, že rozdiel v počte hlasov je menší ako 0,25 percenta. Teraz je však vyšší. Trumpovú kampaň by prepočítanie hlasov vo Wisconsine stálo 7,9 milióna dolárov. Prepočítanie lístkov v tomto štáte po voľbách v roku 2016 sa pritom od prvého sčítania líšilo len o 131 hlasov.