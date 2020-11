Brexit je v poslednom kole

Nezostal im už takmer žiadny čas. A ani príliš veľa nádeje. Nájdu Londýn a Európska únia v poslednej chvíli riešenie, ktoré zastaví črtajúci sa tvrdý brexit? Samozrejme, Británia už od 1. februára nie je členom EÚ. No do konca roka platí prechodné obdobie, počas ktorého sa chceli obe strany dohodnúť na nastavení obchodných vzťahov.

Viac realizmu?

Rokovania sa hýbali len pomaly. Británia jednoznačne odmietla predĺženie prechodného obdobia. Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier nabáda na to, aby všetci zúčastnení urobili ústupky. V hre sú však už aj krízové scenáre, hoci diplomatické zdroje v Bruseli a Londýne dohodu stále nevylučujú. No Británia tvrdí, že únia musí ukázať pri vyjednávaniach viac realizmu.

"Pracujeme na dohode, ale tá je možná len vtedy, ak bude v súlade s našou suverenitou, s tým, že prevezmeme kontrolu nad našimi zákonmi, obchodom a vodami,“ citovala agentúra Reuters hlavného britského vyjednávača Davida Frosta.

Rokovania od pondelka pokračujú v Bruseli. "Je pravdepodobnejšie, že dohodu dosiahneme, ako to, že by sa to nepodarilo. Je to jednoducho o tom, že následky, keby sme ju nemali, by boli značné. Keby k tomu došlo, Britániu, Írsko a niektoré ďalšie krajiny EÚ, by to stálo veľa,“ uviedol podľa Reuters írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney. Podľa neho sa však vyjednávania musia zásadne pohnúť vpred v najbližších siedmich až desiatich dňoch. Coveney tvrdí, že keď sa to nepodarí, tak bude potrebné presunúť pozornosť na to, ako obmedziť škody spôsobené tvrdým brexitom.

Najväčšími problémami, ktoré je potrebné vyriešiť, sú otázky rybolovu či štátnej pomoci pre britské firmy, aby pri prístupe na trh v únii neboli zvýhodnené. Olej do ohňa priliala snaha Londýna obísť niektoré ustanovenia dohody o vystúpení z únie, týkajúce sa hraníc s Írskom, čo EÚ označila za porušenie medzinárodného prá­va.

Iné vzťahy

Uvidí sa, či na rokovania bude mať nejaký vplyv minulotýždňový odchod Dominica Cummingsa z postu hlavného poradcu premiéra Borisa Johnsona.

"Bol kľúčovou osobou, aby predseda vlády mohol naplniť svoje ambície. Cummingsovo líderstvo zásadne prispelo k tomu, že v referende v roku 2016 sa Briti rozhodli pre odchod z únie. Vytvorilo to politickú atmosféru, v ktorej sa Johnson dostal k moci. Cummingsov odchod preto môže mať značný dosah. Je však postavou, ktorá rozdeľuje vládu aj verejnosť,“ reagoval pre Pravdu Christopher Stafford, expert na britskú politiku z Nottinghamskej univerzity. "Čo sa týka brexitu, tak zazneli hlasy, že Cummingsov odchod môže viesť k nejakému kompromisu s EÚ. Prívrženci tvrdého brexitu to však vylučujú. Okrem toho sa zdá, že vzhľadom na chaos vo vláde je už aj tak neskoro na to, aby Londýn nejako zmenil kurz,“ myslí si Stafford.

So zmluvou či bez, expert na brexit z londýnskeho Inštitútu pre vládnutie Joe Marshall pripomína, že od 1. januára 2021 budú vzťahy Británie a EÚ zásadne iné.

"Typ dohody, o ktorú sa Johnsonova vláda usiluje, predpokladá, že Británia opustí jednotný trh EÚ a colnú úniu. Bez ohľadu na to, či to bude na základe zmluvy, alebo nie, Spojené kráľovstvo a EÚ začnú uplatňovať iné regulačné mechanizmy na tovary, na ktoré sa budú vzťahovať kontroly. Podnikatelia sa od januára pri obchode a hľadaní pracovnej sily v EÚ musia pripraviť na veľké zmeny. Opäť bez ohľadu na to, či dohoda bude, alebo nebude,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Marshall.