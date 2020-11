Europoslanec Šimečka: Maďari a Poliaci nehorázne vydierajú

Chránime naše hodnoty aj peniaze. O mechanizme na monitorovanie zásad právneho štátu to pre Pravdu povedal slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS, Obnovme Európu). Maďarsko a Poľsko pre vytvorenie tohto nástroja zablokovali dlhodobý rozpočet Európskej únie aj fond obnovy. Šimečka, ktorý je v Európskom parlamente spravodajcom k právneho štátu, vysvetľuje, čo by mohlo byť ďalej.

Ako vnímate kroky Maďarska a Poľska, ktoré blokujú sedemročný rozpočet EÚ a fond obnovy? Čo to znamená pre úniu?

Zo strany Maďarska a Poľska to bol predvídateľný krok. Ale je to nehorázne vydieranie celej Európy. Neváhajú ohroziť ekonomickú budúcnosť nás všetkých len preto, aby mohli doma nerušene rozkladať právny štát a demokraciu. Maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a poľskej vláde nejde o nič iné, iba o upevnenie vlastnej moci. A v prípade Maďarska aj o pokračovanie korupčného správania, ktoré v krajine sprevádza čerpanie eurofondov. Je to nesmierne nezodpovedné najmä smerom ku krajinám, ktoré koronakríza postihla najviac, či už zdravotne, alebo ekonomicky. Tieto štáty potrebujú rýchle schválenie rozpočtu a fondu obnovy. Je smutné, že sme sa dostali do takejto situácie. Mali sme ju riešiť oveľa skôr. Mali sme si uvedomiť, že kríza právneho štátu v Maďarsku a Poľsku, ale aj širšie v EÚ, nás môže dobehnúť. Teraz sa to deje.

Vidíte riešenie?

Prioritou musí byť schválenie rozpočtu a fondu obnovy tak, aby členské štáty vrátane Slovenska mohli od začiatku budúceho roku čerpať peniaze. No nesmie to ísť na úrok našich hodnôt. Mechanizmom na ochranu právneho štátu chránime aj naše peniaze. Na využití tohto nástroja sa zhodne takmer celá únia i väčšina občanov. Neviem si predstaviť, že by sme schválili rozpočet bez tohto mechanizmu. Uvidíme, či Poľsko a Maďarsko budú pokračovať v nezodpovednej hre. Vytvárajú nátlak. Ale skutočne sa to rozlúskne až na summite lídrov členských krajín EÚ. Verím, že Európska rada, premiéri a prezidenti vrátane predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča sa zachovajú principiálne a nedajú sa vydierať.

Existuje nejaký priestor na politické manévrovanie?

V tejto chvíli je o tom asi ešte príliš skoro hovoriť. Možností je niekoľko. EÚ ich môže využiť v prípade, že by Maďarsko a Poľsko trvali aj po summite na vete. Pre mnohé členské štáty, pre Európsky parlament a tiež pre mňa je však zásadné, aby sme mali k dispozícii mechanizmus ochrany právneho štátu, ktorý je funkčný. Ak sa nemeckému predsedníctvu Rady EÚ podarí vyrokovať nejaký kompromis, ktorý bude v tomto rámci, tak sa o ňom, samozrejme, môžeme rozprávať. No už teraz je schválený mechanizmus slabší, ako bola pôvodne navrhnutá verzia. Neviem si preto dobre predstaviť, ako by sa dal ešte zmäkčiť, a zároveň, ako by sme s ním mohli stále súhlasiť.

K Maďarsku a Poľsku sa nepridali Slovensko a Česko. Aký je to signál?

Je to pozitívny krok. Je potrebné oceniť prístup šéfa diplomacie Ivana Korčoka a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Jasne sa postavili na ochranu a obranu právneho štátu a Slovensko mechanizmus podporilo. Som rád, že je to naša pozícia, na ktorej trváme. Orbán aj poľská vláda sa dlhodobo snažia vlákať zvyšok visegrádskej štvorky do pasce, aby sa za ňu mohli skryť. Keby sme sa k tomu pridali, bola by to pre Slovensko toxická cesta. Nemáme žiadny dôvod, aby sme v tomto kryli Poľsku a Maďarsku chrbát. Verím, že si tento postoj osvojí aj premiér Matovič pri rozhodujúcich rokovaniach na summite EÚ.