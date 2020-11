Biden, prezident na jedno volebné obdobie?

Joe Biden oslávi v piatok 78. narodeniny. Ak by ho Američania v roku 2024 Američania opätovne zvolili, tak začiatkom roka 2029 by mal opustiť Biely dom ako 86-ročný. Už dva mesiace pred jeho inauguráciou všetkým vo Washingtone podľa agentúry AFP vŕta v hlave nasledujúca otázka: Bude tento "lev americkej histórie", ako ho nazval Barack Obama, prezidentom len na jedno funkčné obdobie?

Biden bol po celú svoju kampaň ohľadom svojich budúcich úmyslov vyhýbavý. Na otázku, či je v jeho očiach pravdepodobný scenár, že bude vládnuť osem rokov, odpovedal, že „rozhodne“. Na jar sa však pri stretnutí s darcami svojej kampane označil za „prechodného kandidáta“, čo je formulácia, ktorá vyvolala množstvo špekulácií.

Chcel tým povedať, že vďaka svojim skúsenostiam a politickému profilu dokáže najlepšie zavrieť dvere za trumpizmom predtým, ako v roku 2024 odovzdá opraty novej generácii? Generácii demokratických lídrov, z ktorých sa niektorí ešte ani nenarodili, keď bol Biden v roku 1972 prvýkrát zvolený do Senátu?

Spojiť rozdelené USA

Niekoľko dní po tom, čo zvíťazil v súboji s Donaldom Trumpom, povedala jeho sestra Valerie Bidenová Owensová, že je presvedčená, že sa jej brat bude uchádzať o druhý mandát. Znamená to, že teda nie je prechodným kandidátom? „Je ním v tom zmysle, že k sebe pritiahne všetky tých mladých a že nás spojí, aby naša krajina nebola už taká rozdelená,“ povedala demokratova sestra v rozhovore pre televíziu HBO.

Všetky tieto odpovede sú však interpretované ako snaha o zachovanie čo najväčšieho politického kapitálu. Vystupovať otvorene ako prezident na jedno funkčné obdobie by oslabilo Bidenovu pozíciu a otvorilo by príliš rýchlo a vo veľkom súboj o to, kto bude v Demokratickej strane jeho nástupcom.

Neodkrýva karty

Podľa historika Juliana Zelizera z Princetonskej univerzity nie je v záujme Joea Bidena príliš skoro svoje zámery zverejniť, nech už sú akékoľvek. „V extrémne politicky polarizovanom prostredí, akým je to naša, musíte využiť všetky nástroje, ktoré máte k dispozícii. Medzi ne patria aj vyhliadky na znovuzvolenie, aby ste mohli posúvať svoju agendu v Kongrese,“ povedal.

Prezidenti, ktorí by sa odmietali uchádzať o ďalšie štyri roky v Bielom dome, sú v histórii USA vzácni. Prečo ale tak tvrdohlavo túžia po tom zostať vo funkcii, okrem prirodzenej túžby po moci a prestíži, ktorá sa s postom spája?

Bez strachu z následkov

„Druhý mandát dáva prezidentovi pocit legitimity,“ tvrdí historik Zelizer. „Môže to byť tiež príležitosť prísť s obtiažnym politickým programom bez strachu z volebných následkov,“ dodal.

Joe Biden, ktorý pri kampani niekoľkokrát budil krehký dojem, pritom tuší, že sa nachádza v neobvyklej pozícii. Na jeseň roku 2018, keď ešte neoznámil svoju kandidatúru na prezidenta, povedal v Michigane, že otázku veku považuje za „absolútne legitímnu“. „Myslím si, že je úplne normálne, že sa na mňa ľudia pozrú a povedia si: ‚No môj ty Bože, ty si starý!‘“ Povedal Biden. „Je pravda, že na počet rokov starý som,“ dodal s náznakom, že s vekom neprišiel o nič zo svojej energie a intelektuálnych schopností.

Jedna vec je istá: Od chvíle, keď sa 20. januára ujme moci, budú jeho republikánski oponenti – rovnako ako tí z jeho vlastného tábora, ktorí už snívajú o vlastnej kandidatúre – pozorne počúvať Bidenove vyjadrenia k tejto téme. A u tohto muža, ktorý sa v roku 2022 stane prvým osemdesiatnikom v Bielom dome v americkej histórii, budú čakať hoci na najmenší náznak prípadného odchodu do politického dôchodku, napísala agentúra AFP.