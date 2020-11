Proti návrhu bezpečnostného zákona protestovali vo Francúzsku tisíce ľudí

Demonštranti v Paríži počas protestu proti návrhu zákona, podľa ktorého by bolo trestné zdieľať obrazový záznam policajta "s cieľom poškodenia ich fyzickej alebo psychologickej integrity". 21.11.2020

Demonštranti v Paríži počas protestu proti návrhu zákona, podľa ktorého by bolo trestné zdieľať obrazový záznam policajta "s cieľom poškodenia ich fyzickej alebo psychologickej integrity". 21.11.2020 Autor: SITA/AP , Christophe Ena

Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v sobotu v Paríži proti návrhu zákona, podľa ktorého by bolo trestné zdieľať obrazový záznam policajta "s cieľom poškodenia ich fyzickej alebo psychologickej integrity". Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.

Demonštrácie sa konali aj v mestách Marseille, Lille, Montpellier, Rennes či Saint-Etienne.

Zástancovia navrhovaného zákona, ktorý predložila vládnuca strana Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona, tvrdia, že policajti a ich rodiny potrebujú ochranu pred obťažovaním. Naopak kritici predlohy spomínaného zákona varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia. Porušenie zákona by sa trestalo pokutou do výšky 45.000 eur a odňatím slobody do jedného roka.

Návrh zákona prešiel v piatok prvým čítaním. Druhé čítanie sa uskutoční v utorok. K navrhovanému zákonu sa mimoriadne vyjadrila aj Rada OSN pre ľudské práva, ktorá ho označila za problematický a francúzskych poslancov vyzvala, aby zaň nehlasovali.

Návrh odsúdili aj medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), francúzsky zväz novinárov a desiatky ďalších organizácií pracovníkov médií.

Vo francúzskej metropole Paríž v utorok v súvislosti s návrhom vypukli protesty, voči ktorým polícia zakročila slzným plynom a vodnými delami. Podobné demonštrácie sa vtedy konali aj v mestách Rennes, Lyon, Toulouse, Bourdeaux a Grenoble.