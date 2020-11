Biden skladá vládu

V ňom má Biden podľa neoficiálnych výsledkov 306 hlasov, teda pohodlnú väčšinu. Nič na tom nemenia ani snahy tímu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa uprieť demokratovi výhru.

Prechod k moci

Biden stále nemá prístup k federálnym úradom. Trump za každú cenu spomaľuje prechod k moci, hoci je to neštandardný postup. Hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová tvrdí, že pred štyrmi rokmi sa podobne demokrati správali k jej súčasnému šéfovi. Pravdou však je, že samotný Trump v inauguračnom prejave pri nástupe do úradu poďakoval za skvelú spoluprácu svojmu predchodcovi Barackovi Obamovi a jeho manželke Michelle.

Napriek politickým problémom Biden už skladá svoj kabinet. Podľa viacerých amerických médií má k postu ministra zahraničných vecí najbližšie bývalý Obamov zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Anthony Blinken. Pôvodne Biden ako o šéfke diplomacie uvažoval najmä o Susan Riceovej. Bola Obamovou poradkyňou pre národnú bezpečnosť. Riceová by však takmer určite spustila boj v Senáte, ktorý musí schváliť členov kabinetu, a v ktorom asi budú mať väčšinu republikáni.

Niektoré mená z Bidenovej vlády by mal demokrat ohlásiť už tento týždeň. Všeobecne sa očakáva, že prvý raz v histórii Pentagón povedie žena. Ministerkou obrany bude takmer určite Michéle Flournoyová. Aj na čele ministerstva financií by mohla byť žena. Tiež by to bolo prvýkrát v dejinách USA. Progresívna časť demokratov si vie na tejto pozícii predstaviť senátorku z Massachusetts Elizabeth Warrenovú. Biden však ani nebude riskovať, že by jeho strana mohla prísť o kreslo v Senáte. Podľa agentúry AP sú teraz favoritkami na „financmajsterku“ bývalá šéfka amerického centrálneho bankového systému (FED) Janet Yellenová a súčasná členka Rady guvernérov FED-u Lael Brainardová.

"Budú ho akceptovať všetky časti Demokratickej strany, od progresívcov po koalíciu centristov,“ povedal Biden minulý týždeň o svojom výbere ministra financií. "Mať za viceprezidentku ženu (bude ňou Kamala Harrisová, pozn. red.) a tiež viac žien v kabinete by mohlo mať veľmi pozitívny vplyv na zmenu stereotypu, ktorým sa mnohí riadia, že keď hovoríme o líderstve, máme na mysli mužov,“ povedala pre Pravdu Anne Mattinaová, odborníčka na politickú komunikáciu zo Stonehill College v Massachusetts.

Zúfalé pokusy

Republikáni sa medzitým ešte zúfalo pokúšajú niečo s voľbami urobiť. Pensylvánia však len čaká na potvrdenie výsledkov volieb v prospech Bidena. Bez tohto štátu Trump prakticky nemá šancu súboj o Biely dom vyhrať. Súd zamietol sťažnosť prezidentovho právnického tímu, že by sa nemali rátať milióny hlasov zaslaných poštou. Sudca Matthew Brann uviedol, že predložené právne argumenty boli neopodstatnené a išlo o špekulatívne obvinenia, ktoré neboli podložené dôkazmi.

"Táto žaloba bola náhodne zlátaná, podobne ako Frankensteinovo monštrum,“ citovala agentúra Reuters z Brannovho verdiktu. Sudca tvrdí, že na základe toho nemôže pripraviť takmer sedem miliónov voličov o hlasy.

Trump osobný právnik Rudy Giuliani oznámil, že proti odmietnutiu sťažnosti podá odvolanie a chce sa aj obrátiť na najvyšší súd.

"Nie. Taký scenár neexistuje,“ odpovedala Jennifer Taubová z Fakulty práva na Západnej novoanglickej univerzite v Massachusetts na otázku Pravdy, či Trump na súdoch môže zvrátiť výsledok volieb.