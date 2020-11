Armáda EÚ? Zatiaľ iba reči

Potrebuje Európska únia armádu? Poslanci za nemeckú SPD prišli s pomerne detailným plánom, ako by mala mať EÚ vlastné vojenské kapacity. Armády jednotlivých 27 štátov by zostali funkčné. Návrh sociálnych demokratov však predpokladá, že by vznikli ozbrojené sily únie, ktoré by mali vlastné velenie. Riadila by ich Európska komisia, v rámci nej eurokomisár pre obranu.

Armáda EÚ by začala v malom, s počtom 1 500 vojakov. V strednodobom horizonte by ju mohlo tvoriť okolo osemtisíc mužov a žien.

NATO je základ

Nemecko momentálne predsedá Rade EÚ. "Je však potrebné pripomenúť, že návrh s tým nemá nič spoločné. Zatiaľ je to len plán pracovnej skupiny pre bezpečnostnú a obrannú politiku v rámci parlamentnej frakcie SPD. Mal by však podnietiť ďalšiu debatu týkajúcu sa všeobecnej myšlienky o armáde únie. Samotní autori jasne hovoria, že si uvedomujú, aké problémy sú s tým spojené. Hlavne by sa museli zmeniť zmluvy, na základe ktorých EÚ funguje. Otázkou by však bolo aj to, kde by takéto sily mali základne a kto by ich cvičil,“ uviedol pre Pravdu Torben Schütz z Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy.

Napriek neustálemu zdôrazňovaniu, že únia sa má viac postarať o vlastnú obranu, aj pre Slovensko zostáva základným pilierom bezpečnosti Severoatlantická aliancia. Ministerstvo obrany tvrdí, že tému vzniku armády EÚ nie je teraz potrebné otvárať.

"Slovenská republika víta prehlbovanie európskej obrannej spolupráce v zmysle existujúceho právneho rámca únie. Dôkazom toho je aj zapojenie Slovenska do Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ, tzv. PESCO, a ďalších obranných iniciatív, a tiež príspevky do operácií a misií pod vedením EÚ. Diskusiu o možnosti vytvorenia spoločnej armády EÚ nevylučujeme, v súčasnosti však z pohľadu ministerstva obrany nepredstavuje tému, ktorú je potrebné otvárať. Dlhodobo oceňujeme úsilie vynaložené na prehlbovanie spolupráce medzi EÚ a NATO, ktoré prináša výsledky. Aliancia aj naďalej ostáva základným pilierom našej bezpečnosti,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Diskusia o armáde EÚ, samozrejme, nie je nová. Je súčasťou širšej debaty, ako ďaleko by mohla a mala zájsť strategická autonómia únie. Ovplyvnili ju najmä agresívne kroky Ruska v posledných rokoch, nestabilita na Blízkom východe spojená s pôsobením teroristov z Islamského štátu, ale aj nástup republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý viedol k prehĺbeniu problémov vo vzťahoch EÚ a USA.

Na myšlienku ozbrojených síl existujú aj v Nemecku rôzne názory. Major Dominic Vogel z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné vzťahy tvrdí, že nie je asi nevyhnutné venovať plánu SPD príliš veľkú pozornosť. No na druhej strane okrem krajnej pravice a ľavice všetky ostatné politické strany hovoria o posilnení obrannej politiky EÚ.

"Aj z nemeckej perspektívy NATO je a bude základnom európskej obrany. Ale Trump a zmeny v americkom prístupe k európskej bezpečnosti posilnili myšlienku, že Európa a Nemecko musia investovať do vlastných štruktúr a spôsobilostí,“ skonštatoval pre Pravdu Vogel.

Európska nezávislosť?

Alice Billonová-Gallandová z organizácie Chatham House pripomína, že EÚ je na míle vzdialená od vlastnej armády. "Nesmerujú k nej ani súčasné snahy v podobe PESCO či Európskeho obranného fondu. Najbližšie majú k ozbrojeným silám únie existujúce bojové jednotky EÚ, ktoré sú od roku 2007 plne operačne funkčné, ale nikdy ich pod vlajkou únie nenasadili,“ povedala pre Pravdu bezpečnostná analytička.

Debata sa však nekončí. Strategická autonómia minulý týždeň vyvolala menšiu roztržku medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou ministerkou obrany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Politička viac ráz zdôraznila, že v pri obrane Európy nezastupiteľnú úlohu hrajú USA bez ohľadu na to, kto je v Bielom dome. Macron tvrdí, že s tým nesúhlasí a že EÚ musí naďalej pracovať na posilňovaní nezávislosti, tak ako to robí samotná Amerika.