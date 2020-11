Česko chystá testovanie. Pre všetkých, ale dobrovoľné

„Bol by som veľmi rád, aby sme umožnili všetkým občanom dať sa aspoň týždeň či desať dní pred Vianocami dobrovoľne a zadarmo testovať antigénovými testami,“ citoval Babiša portál Novinky. Plán súvisí s nadchádzajúcim uvoľňovaním reštriktívnych opatrení. „Ak sa dostaneme do pásma tri protiepidemického systému, je v ňom možnosť väčšieho počtu zhromažďovania ľudí vo vnútorných priestoroch. Stretávať sa budú aj rodiny, a my nechceme, aby sa medzi nimi začala šíriť nákaza,“ vysvetlil premiér.

V treťom stupni protiepidemického systému (PES), ktorý v Česku zavedú pravdepodobne už od budúceho týždňa, sa vnútri môže stretnúť desať ľudí a vonku až päťdesiat. Antigénové testy by mali zachytiť tých, čo nákazu šíria, a od ostatných ich včas izolovať. „Aj keď sa stretnete s rodinou, tak neviete, či medzi jej členmi nie je prípadný prenášač či človek, ktorý sa nakazil počas nákupov. Testami pred Vianocami chceme preto prípadným prenosom zabrániť, aby sme si sviatky mohli užiť v zdraví a pokoji,“ doplnil premiér.

Prví budú učitelia

Koncepciu testovania, pri ktorom sa ráta aj s pomocou armády, má do konca tohto týždňa pripraviť minister zdravotníctva Jan Blatný. Najskôr budú mať možnosť dať sa otestovať všetci učitelia. Hneď po nich, ešte do Vianoc, dostanú ponuku dobrovoľne sa dať otestovať všetci občania. „Celý systém by mal byť funkčný do 15. decembra. Potom by mal mať každý občan možnosť sa dať zadarmo otestovať,“ povedal Babiš.

Vyše desaťmiliónové Česko má momentálne k dispozícii asi dva milióny antigénových testov. Vláda je pripravená doobjednať ešte osem miliónov. Výhodou antigénových testov je ich cena. S cenou okolo 150 korún (5,7 eura) za kus sú podľa Babiša asi 11-krát lacnejšie ako PCR testy, za ktoré samoplatcovia platia až 1¤800 korún (68,4 eura). Plánované testovanie bude hradené zo všeobecného zdravotného poistenia.

Odvrátiť tretiu vlnu

„Od testovania si sľubujeme, že sa v januári zníži pravdepodobnosť, že bude tretia vlna. Keď totiž vyberieme ľudí, ktorí sú preukázateľne najväčšími šíriteľmi, máme dobrú šancu, že to celé spomalíme,“ citoval denník MF Dnes ministra Blatného, podľa ktorého prvoradou úlohou je udržať situáciu na úrovni, akú zvládne zdravotný systém a ktorá nebude spojená s veľkou úmrtnosťou. „A pritom nebudeme musieť opätovne siahať po rizikových scenároch, ako je uzavretie väčšiny obchodov,“ dodal.

Po viac ako mesiaci od uzavretia obchodov, služieb a reštaurácií čaká Česko pravdepodobne už od pondelka prvé veľké uvoľnenie. V rozhovore pre portál Seznam Zprávy to povedal minister Blatný. Konečné rozhodnutie ale podľa neho padne až v nedeľu na mimoriadnom zasadaní vlády. „Ak sa ale niekde začne situácia zhoršovať, znovu bude potrebné vrátiť sa k reštriktívnym opatreniam,“ upozornil Blatný.

Česko pôjde v testovaní obyvateľov v stopách Rakúska, ktoré nebude svojich obyvateľov testovať nárazovo celoplošne ako Slovensko, ale postupne podľa profesií a regiónov. Napríklad od 4. decembra by mali byť testovaní rakúski učitelia tak, aby o tri dni neskôr mohli nastúpiť do škôl. Od 7. decembra budú nasledovať policajti. V západných spolkových krajinách sa už v prvý decembrový víkend budú môcť dať otestovať aj radoví občania, v centrálnych regiónoch prídu na rad o týždeň neskôr.