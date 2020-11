Trump bude rešpektovať, ak volitelia zvolia Bidena

„Samozrejme, že áno. A vy to viete,“ odpovedal Trump na otázku, či v prípade zvolenia Joea Bidena zborom voliteľov vyprázdni Biely dom a umožní pokojné odovzdanie moci novej administratíve. Zároveň zdôraznil, že by zvolenie Bidena bola „chyba“.

Prezidentské voľby sa v Spojených štátoch konali 3. novembra. Hlava štátu sa v nich vyberá nepriamo. Voliči v jednotlivých štátoch rozhodujú o takzvaných voliteľoch, ktorí následne hlasujú pre jedného z prezidentských kandidátov.

Podľa analýz rešpektovaných amerických médií získal Biden hlasy 306 voliteľov, zatiaľ čo Trump len 232. Demokratický kandidát si tak zaistil vo volitelském zbore výrazne viac hlasov, než 270 nutných pre zvolenie.

Zbor voliteľov bude o novom prezidentovi hlasovať 14. decembra. Výsledok ich hlasovania, ktoré je považované skôr za formalitu, bude oficiálne vyhlásený až 6. januára. Inaugurácia je naplánovaná na 20. januára. Trump novinárom vo štvrtok povedal, že medzi dneškom a inauguráciou sa ale ešte odohrá „veľa vecí“, ktoré by mohli výsledok volieb zvrátiť.

Trump sa k odchodu z Bieleho domu vyjadril, keď počas tradičného prejavu pri príležitosti Dňa vďakyvzdania prehovoril k americkým vojakom. Podľa agentúry AP to bolo prvýkrát od volebného dňa, keď odpovedal na otázky novinárov.

Porážku v prezidentských voľbách súčasný šéf Bieleho domu zatiaľ stále oficiálne neuznal. Ak by to musel urobiť, bolo by to podľa neho „veľmi ťažké“. Naďalej tvrdí, že voľby sprevádzali „masívne“ volebné podvody, a mieni preto pokračovať v právnej bitke, ktorou sa snaží výsledok hlasovania spochybniť. „Je pred nami ešte dlhá cesta,“ povedal.

Agentúra AP pripomenula, že pre Trumpove tvrdenia o volebných podvodoch neexistujú žiadne dôkazy.

Trump tento týždeň poveril svoj tím, aby začal odovzdávanie moci Bidenovi. Vo štvrtok však zároveň vyhlásil, že „nie je správne“, že demokrat už vyberá ľudí, ktorí by sa mali stať ministrami v jeho vláde.

Prezident novinárom tiež oznámil, že v sobotu zamieri do štátu Georgia, ktorý už potvrdil Bidenove tesné víťazstvo. Biely dom neskôr spresnil, že mal Trump na mysli sobotu 5. decembra. Usporiadať chce v Georgii míting, na ktorý by malo doraziť niekoľko tisíc jeho priaznivcov. Cieľom akcie je podporiť republikánskeho uchádzača o dve senátorská kreslá, o ktorých sa nerozhodlo v novembrových voľbách.

Dvojica ostro sledovaných súbojov v Georgii sa uskutoční na začiatku januára a rozhodne sa v nich aj o budúcej väčšine vo vplyvnej hornej komore amerického Kongresu.