Putin ako Trump. S rúškom ho neuvidíte

V Rusku pribúda nakazených koronavírusom a úrady už skôr nariadili prísne pravidlá pre nosenie rúšok a ochranných rukavíc, ale zábery zo štvrtkovej pracovnej návštevy prezidenta Vladimira Putina v meste Sarov ukázali hlavu štátu bez ochranných zdravotníckych pomôcok a v tesnom kontakte s ďalšími ľuďmi. Hovorca Kremľa neskôr udalosti vysvetľoval tak, že pri návšteve boli prijaté bezpečnostné opatrenia. Nespresnil však aké, uviedol ruský server Meduza.

"Za posledný deň bol v Rusku prudký nárast registrovaných prípadov koronavírusu, v hlavnom meste padol absolútny rekord. A na pozadí tejto štatistiky sa hojne diskutuje o záberoch z návštevy Vladimira Putina v Sarove. S prezidentom sa stretli ľudia bez rúšok, ktorí nedodržiavali sociálny odstup. A sám Putin tiež nemal rúško ani rukavice. Okrem toho si prezident potriasol rukami s tými, s ktorými sa stretol. Ako to môže Kremeľ vysvetliť? " spýtal sa na piatkovej tlačovej konferencii redaktor Kommersantu.

Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov podľa serveru Meduza odvetil, že počas návštevy boli prijaté potrebné opatrenia pre bezpečnosť hlavy štátu. Keď novinár požiadal, či by hovorca Kremľa nemohol byť konkrétnejší, Peskov odvetil: „Nie, to by som nemohol.“

Na následnú otázku redaktora rádia Echo Moskvy, ako veľmi považuje za dôležité, aby šiel prezident ľuďom príkladom a demonštroval, ako je súčasná situácia vážna, hovorca Kremľa reagoval:

„Samozrejme, príklad je dôležitý. Ale v prípade prezidenta by sa nemalo zabúdať, že epidemiologická bezpečnosť ľudí, ktorí sa s ním stretávajú, je tiež zodpovedajúcim spôsobom zaistená. Toto nie je len tak nejaké hromadné nekontrolované stretnutie.“

Keď redaktor namietol, že ľudia sledujúci prezidenta v televízii toto nevedia, Peskov poznamenal: „Tak teraz sa to s našou a vašou pomocou dozvedia.“

Putin sa v tomto podobá na prezidenta inej svetovej veľmoci, ktorého tiež s rúškom ľudia vidia len vo výnimočných prípadoch. Americký prezident Donald Trump sa nakazil koronavírusom, napriek tomu rúško nosiť odmieta.

V Rusku, ktoré má približne 146 miliónov obyvateľov, sa od začiatku pandémie koronavírus preukázal u 2,2 milióna ľudí, z ktorých približne 39 000 nákaze podľahlo. Krajina je podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie sleduje globálne, z pohľadu celkového počtu potvrdených prípadov piatou najpostihnutejšou na svete, po USA, Indii, Brazílii a Francúzsku.

Napriek rastu nových infekcií aj úmrtí sa úrady zdráhajú k existujúcim opatreniam zaviesť celoštátnu karanténu, namiesto toho upravujú režimy v jednotlivých regiónoch. Zároveň boli nariadené striktné pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a ochranných rukavíc.