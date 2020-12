Na brexit už nie je čas

Konfliktné oblasti

Zmluva je vraj hotová na 95 percent. Ale obe strany vedia, že keď nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Stále zostávajú najmä tri konfliktné oblasti. Rybolov, štátna podpora pre britské firmy, ktoré by pôsobili na trhu únie, a to, akým spôsobom by sa riešili spory. Hlavný vyjednávač únie Michel Barnier je v Londýne, aby sa pokúsil vyriešiť problematické body. "Mám dôvody na to, aby sme mali odhodlanie,“ odpovedal Barnier na otázku, či je v súvislosti s ďalšími vyjednávaniami optimistický. "Nechajte nás pracovať, proces pokračuje,“ odkázal Barnier médiám.

Stále sa teda zdá, že existuje nádej aspoň na nejakú dohodu. Nie je to však len otázka dosiahnutia obchodnej zmluvy. Úlohu hrá aj symbolická politika. Británia chce po brexite kontrolu nad svojimi vodami, hoci z ekonomického hľadiska je v skutočnosti pre krajinu rybolov pomerne málo významný. Na druhej strane viaceré európske štáty na čele s Francúzskom požadujú, aby ich rybári mali istý prístup do britských vôd. Nedá sa predpokladať, že by napríklad šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron v tejto veci príliš ustupoval, najmä keď ho v roku 2022 čakajú prezidentské voľby.

"Keď sa skončí prechodné obdobie a budeme nezávislým pobrežným štátom, musíme byť schopní kontrolovať vaše vody,“ vyhlásil pre televíziu Sky News britský minister zahraničných vecí Dominic Raab. Podľa neho Spojené kráľovstvo a EÚ čaká približne posledný týždeň rokovaní.

Írsky šéf diplomacie Simon Coveney vyhlásil, že nikto nespochybňuje právo Británie na kontrolu vlastných vôd. Podľa neho však Spojené kráľovstvo chce prístup na mnohé trhy, preto EÚ za to žiada vstup do vôd s rybami, do ktorých sa jej plavidlá historicky už mohli dostať predtým. Na budúci týždeň sa 10. až 11. decembra koná summit EÚ. Dá sa predpokladať, že to je posledný termín na dohodu. Ak by sa zmluvu podarilo vyrokovať, musí ju schváliť Európsky parlament. Mohol by zasadať 28. decembra.

Britský minister životného prostredia George Eustice v televízii Sky News naznačil, že je vraj vždy možné rokovania predĺžiť. "Čas sa kráti, a to už hovoríme niekoľko týždňov. Skutočne si myslím, že toto je posledný týždeň či posledných desať dní rokovaní. Samozrejme, ak tento týždeň dosiahneme veľký pokrok, tak je vždy možné vo vyjednávaniach pokračovať,“ vyhlásil Eustice.

Podľa profesora Iaina Begga z Európskeho inštitútu na London School of Economics ministrove slová naznačujú, že britská vláda si uvedomuje realitu. "Hoci sme svedkami veľkých vyhlásení, je to dôkaz toho, ako Spojené kráľovstvo dohodu potrebuje,“ reagoval expert pre Pravdu.

Všetko bude zložitejšie

Aj keby sa podarilo rokovania úspešne uzavrieť, neznamená to, že všetky problémy sa zázračne vyriešia. Británia zostane mimo colnej únie EÚ a jednotného trhu. Odborníci pripomínajú, že v tomto prípade neexistuje scenár, keď by ľudia, tovary a služby medzi úniou a Spojeným kráľovstvom prúdili tak hladko, ako keď bola Británia členom EÚ. Cestujúci a podnikatelia by si to mali uvedomiť a pripraviť sa na to.

"Ak by sa rokovania skončili úplným fiaskom, malo by to nielen ekonomické následky, ale aj vplyv na politické a bezpečnostné vzťahy medzi oboma stranami. Keby to bolo tak, že síce 1. januára nebudeme mať celkovú zmluvu, ale na stole bude aspoň nejaká všeobecná dohoda, tak očakávam isté napätie a problémy najmä na hraniciach, ale inak by sme to mohli zvládnuť,“ skonštatoval Begg.