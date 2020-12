Rusko viní Nemecko, že si otravu Navaľného vymyslelo

Ruské zastúpenie pri medzinárodnej Organizácií pre zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu v pondelok obvinilo Nemecko, že si údajnú otravu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného novičokom vymyslelo. Berlín ruské obvinenia odmietol.

Prípad otravy kritika Kremľa Navaľného Rusko opísalo ako „lživý príbeh“, ktorý vypustilo do sveta Nemecko ako súčasť „masovej dezinformačnej kampane“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré ruská delegácia zverejnila na úvod pondelkového zasadnutia OPCW, píše agentúra DPA.

Navaľnyj (44) skolaboval a upadol do kómy 20. augusta na palube lietadla z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni – 22. augusta – povolili lekári jeho prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Experti v Nemecku dospeli k záveru, že Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, vyvinutou pôvodne za čias Sovietskeho zväzu. Tieto závery nemeckých expertov potvrdili aj laboratóriá vo Švédsku a Francúzsku.

Navaľnyj vyhlásil, že je presvedčený, že jeho otravu schválil ruský prezident Vladimir Putin. Kremeľ rázne popiera akúkoľvek spoluúčasť a obviňuje Nemecko, že odmieta spolupracovať na vyšetrení prípadu. Ruská delegácia OPCW viní Nemecko, že prípad využíva na „vyvíjanie politického a sankčného tlaku na Ruskú federáciu“.

Nemecká delegácia v osobitnom vyhlásení uviedla, že novičok bol voči Navaľnému v Rusku použitý spôsobom, ktorý „ohrozuje integritu CWC (Dohovoru o chemických zbraniach) a našu spoločnú bezpečnosť“. „Nemecko je rozhodne presvedčené, že chemické zbrane nemajú v 21. storočí nijaké miesto,“ tvrdí nemecké zastúpenie pri OPCW.