Mikuláš bude v Česku oranžový

Na mimoriadnom rokovaní v nedeľu schválila zníženie zo štvrtého stupňa protiepidemického systému na tretí. Celkovo je stupňov päť a prepnutie z červeného na oranžový znamená, že sa skončí nočné obmedzenie voľného pohybu a budú sa môcť otvoriť reštaurácie, všetky obchody aj prevádzky služieb, zruší sa aj zákaz nedeľného predaja.

V oranžovej farbe bude svietiť nielen druhá adventná nedeľa, na ktorú pripadá Mikuláš, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj Vianoce a Silvester. Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného totiž nie je predpoklad, že by sa Česko do konca roka dostalo do nižšieho ako tretieho stupňa. Školy do tohto stupňa opatrení prejdú na budúci pondelok.

Na kombinovanej snímke hore vianočné trhy na Staromestskom námestí v Prahe 5. decembra 2019 a dole pražské Staromestské námestie s rozvieteným vianočným stromčekom 28. novembra 2020. Oslavy Vianoc v českej metropole Praha budú tento rok z dôvodu koronavírusovej pandémie v obmedzenej podobe; budú chýbať tradičné veľké trhy a sprievodné akcie. Autor: TASR/AP, Petr David Josek

Povolený alkohol

Vonku sa bude môcť schádzať až 50 ľudí namiesto súčasných šiestich, skončí sa i zákaz konzumácie alkoholu na verejne prístupných miestach. Povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch a na vybraných verejných miestach zostáva v platnosti.

Napriek zlepšeniu epidemickej situácie z posledných týždňov vláda podľa Blatného znovu požiada Snemovňu o predĺženie núdzového stavu, ktorý sa inak skončí 12. decembra. Bez jeho ďalšieho predĺženia by totiž úrady prišli o možnosť vymáhať zostávajúce obmedzenia.

V dôsledku rozhodnutia vlády od štvrtka budú môcť privítať zákazníkov všetky doteraz zatvorené obchody a nákupné centrá. Platné zostane obmedzenie plochy na 15 štvorcových metrov na zákazníka. Povolené budú vonkajšie trhy vrátane vianočných.

Otvoria sa aj obchody s obuvou, ktoré museli byť od októbra zavreté. Niektoré deti si tak budú môcť v nedeľu na nádielku pripraviť nové topánky, ktorých kúpu museli rodičia odložiť. O sviatočných besiedkach sa v nových nariadeniach nič nehovorí. "Špeciálna mikulášska vyhláška nie je. Bude sa vychádzať z toho, aký je počet osôb, ktoré môžu byť súčasne v zastavanej oblasti. Z toho vyplýva aj nosenie rúšok. Takže Mikulášovia a čerti budú musieť dodržiavať rovnaké opatrenia ako pozemské bytosti,“ citoval portál Seznam Zprávy ministra Blatného. Stravovacie zariadenia, ktoré doteraz mohli predávať jedlo len cez okienko, budú môcť mať otvorené od šiestej hodiny ráno do desiatej večer. „Pri stole budú nanajvýš štyria ľudia, obsadenosť reštaurácie bude maximálne 50 percent kapacity,“ spresnil minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček s tým, že konzumovať postojačky zostáva zakázané. Po pol druha mesiaci sa budú môcť návštevníkom otvoriť aj múzeá a galérie, ale zatiaľ len do štvrtiny svojej kapacity. Divadlá a kiná však musia zostať naďalej zatvorené.

Vyvážený kompromis

Minister vnútra a predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček označil rozhodnutie vlády za vyvážený kompromis. „Ľudia už sú nervózni, zároveň už tlačili aj podnikatelia," povedal v televízii Prima s tým, že on osobne bol pôvodne za otvorenie obchodov a služieb až od ďalšieho pondelka. Na zmenu názoru ho presvedčil argument, že ľudia by mali pred Vianocami málo času na nákupy a mohli by sa tvoriť dlhé rady.

Denné nárasty počtu novopreukázaných prípadov nákazy koronavírusom v Česku postupne klesajú. V prvý novembrový týždeň opakovane presiahli desaťtisíc, pričom 4. novembra ich bolo bezmála 16-tisíc. V uplynulý týždeň bol denný priemer 4 391 potvrdených prípadov. "Akokoľvek sa tá situácia zlepšuje a spomaľuje, tak denné nárasty nových prípadov vyše štyroch tisíc je stále veľa,“ poznamenal minister Hamáček.

Na porovnanie, v Maďarsku sa situácia stále zhoršuje. V prvý deň víkendu tam pribudli rekordné počty osôb novonakazených koronavírusom i úmrtí. Počet pozitívnych testov dosiahol 6 819. S koro­navírusom v sobotu zomrelo až 156 pacientov, o štyroch viac ako v piatok, keď v Maďarsku zaznamenali predchádzajúci smutný rekord.