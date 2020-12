Americkú kasu prvý raz postráži žena

Tím novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena pokračuje v prepisovaní histórie. Demokrat na čelo ministerstva financií nominoval Janet Yellenovú (74). Ak ju do funkcie schváli Senát, stane sa prvou ženou, ktorá bude mať na starosti štátnu kasu.

Veľké výzvy

"Naša krajina v tejto chvíli čelí veľkým výzvam. Aby sa zotavila, musíme obnoviť americký sen – spoločnosť, v ktorej každý môže naplniť svoj potenciál a snívať o ešte väčších úspechoch pre svoje deti. Ako ministerka financií budem každý deň pracovať na obnove tohto sna pre všetkých,“ napísala Yellenová na sociálnej sieti Twitter.

Nie je to prvý raz, čo americká ekonómka vstúpila do dejín. Yellenová ako prvá žena v rokoch 2014 až 2018 šéfovala americkému centrálnemu bankovému systému (skrátene Fed, pozn. red.).

Podľa politológa Steffena Schmidta z Iowskej štátnej univerzity sa Biden snaží naplniť sľuby, že bude mať rôznorodú vládu podobnú Amerike. "To, že budeme mať ministerku financií, je veľká vec. Na druhej strane, už to ani nie je nič neobvyklé. Biden nominoval, alebo sa chystá nominovať ženy do veľmi významných funkcií,“ pripomenul Schmidt pre Pravdu.

Amerika vie, že bude mať prvú viceprezidentku. Bidenovou dvojkou je Kamala Harrisová. Je prvou ženou v úrade viceprezidenta a má černošský a ázijský pôvod. Doteraz tento post zastávali len bieli muži.

Okrem toho je favoritkou na kreslo ministerky obrany Michèle Flournoyová. Ak túto funkciu získa, premiérovo povedie Pentagon žena.

Pragmatická a romantická

Janet Yellenová sa narodila 13. augusta 1946 v New Yorku. Jej rodinné korene siahajú do strednej Európy, má poľsko-židovský pôvod. Matka Yellenovej bola učiteľka, ktorá sa však doma starala o deti, jej otec mal prax ako rodinný doktor. Súčasná nominantka na ministerku financií vyštudovala Brownovu univerzitu, doktorát získala na Yalovej univerzite a pôsobila na Harvardovej univerzite. Z prestížneho akademického sveta v roku 1977 prestúpila do Rady guvernérov Fedu ako ekonomická analytička.

Vo svete čísel a makroekonomických štatistík si Yellenovú našla láska. Hoci k hospodárskym problémom pristupuje po triezvych úvahách, s manželstvom neváhala, aj keď aj za týmto rozhodnutím sa skrývala dávka pragmatizmu. Yellenová sa podľa vlastných slov zoznámila s budúcim manželom Georgeom Akerlofom v jedálni Fedu na jeseň roku 1977. V júni 1978 už boli svoji. Akerlof neskôr prijal prácu na London School of Economics a Yellenová sa k nemu pridala.

"Pre svadbu sme sa rozhodli rýchlo, nielen preto, že sme o sebe nepochybovali, ale aj z praktických dôvodov. Nechceli sme žiť oddelene a Janet tiež potrebovala prácu v Anglicku,“ citovala agentúra Reuters z Akerlofových spomienok. "Naša osobnosti sa dokonale dopĺňali a okrem toho sme sa vždy perfektne zhodli na makroekonomike. Jediné, v čom sa rozchádzame, je to, že ona o trochu viac podporuje voľný obchod ako ja,“ tvrdí Akerlof. Prominentný ekonomický pár má spolu jedného syna.

Vrchol kariéry

"Yellenová je mimoriadne rešpektovaná. Dokáže vychádzať s republikánmi, ale zároveň pomôže Bidenovi presadiť progresívnejšiu daňovú politiku,“ povedal o budúcej ministerke financií Schmidt.

Len málokto sa môže pochváliť takými skúsenosťami ako Yellenová. V roku 1994 ju demokratický prezident Bill Clinton nominoval do Rady guvernérov Fedu a neskôr bola hlavnou ekonomickou poradkyňou šéfa Bieleho domu, keď koncom 90. rokov riešila problémy, ktoré vyvolala ázijská ekonomická kríza. V roku 2010 sa stala zástupkyňou šéfa Fedu Bena Bernankeho a o štyri roky ho vo funkcii nahradila. Americký centrálny bankový systém riadila do februára 2018. Pre odchodom z Fedu Yellenová tvrdila, že nepredpokladá, že by za jej života prišli veľké ekonomické problémy. Teraz však ako ministerka financií bude musieť čeliť dosahom koronakrízy či zvyšujúcemu sa deficitu USA, na čom sa podieľa aj zníženie daní pre najbohatších, ktoré presadil dosluhujúci republikánsky prezident Donald Trump.

Ekonóm Donald Kohn z Brookingsovho inštitútu Yellenovú dobre pozná. V roku 2010 ho nahradila na poste zástupcu šéfa Fedu. Kohn pre Pravdu uviedol, na čo sa podľa neho Yellenová na ministerskom poste zameria.

"Bude riešiť rokovanie s Kongresom o finančnej podpore pre podnikateľov, ľudí, vlády štátov a lokálne samosprávy, aby mohli čeliť následkom pandémie. Zároveň sa bude snažiť podporiť oživenie ekonomiky, keď bude dostupná vakcína, a posilniť finančný systém, aby mali firmy prístup k pôžičkám. Cieľom Bidenovej vlády tiež bude, aby americké hospodárstvo lepšie fungovalo pre všetkých a Yellenová bude podporovať prezidentov multilaterálny prístup ku globálnej ekonomickej prosperite,“ ozrejmil Kohn.