Británia ide očkovať, nebude to povinné

am

Pravda , ČTK , TASR , am

Pravda , ČTK , TASR , am

Británia o pár dní začne s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Krajina ako prvá na svete schválila na núdzové použite vakcínu od americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a nemeckej firmy BioNTech. Podľa denníka Guardian už na budúci týždeň by mali mať Briti k dispozícii 800-tisíc dávok očkovacej látky.

"Vláda prijala odporúčanie Agentúry pre reguláciu liečiv a zdravotníckych výrobkov (MHRA) schváliť na použitie vakcínu proti COVID-19 od Pfizeru a BioNTechu. Bude dostupná od budúceho týždňa,“ uviedla britská vláda.

Kto vakcínu dostane?

Premiér Boris Johnson na sociálnej sieti twitter označil schválenie za úžasnú správu. "Je to práve ochrana vakcínami, ktorá nám nakoniec umožní vrátiť sa k našim životom a opätovne rozhýbať ekonomiku,“ napísal predseda vlády.

Johnson však tvrdí, že očkovanie nebude povinné. "Jednoznačne ho ľuďom odporúčam, ale nie je súčasťou našej kultúry ani ambíciou tejto krajiny, aby sme vakcináciu nariadili. Takto veci neriešime,“ citovala premiéra agentúra Reuters.

Spojené kráľovstvo, ktoré má približne 67 miliónov obyvateľov, si od spoločností Pfizer a BioNTech objednalo 40 miliónov dávok vakcíny, čo stačí pre 20 miliónov ľudí. Aby vakcína človeka ochránila, musia ju lekári podať vo dvoch dávkach s odstupom troch týždňov.

"Spoločný výbor pre vakcináciu a imunizáciu v krátkom čase zverejní odporúčania pre prioritné skupiny, ktoré dostanú očkovaciu látku, vrátane klientov sociálnych domovov, zdravotníckeho personálu, starších ľudí a tých, ktorí patria ku klinicky najohrozenejším,“ informovalo britské ministerstvo zdravotníctva.

V Spojenom kráľovstve pandémia koronavírusu zabila už takmer 60-tisíc ľudí. Minister zdravotníctva Matt Hancock povedal, že na prijatie vakcíny je pripravených asi 50 nemocníc po celej krajine. S distribúciou prvých 800-tisíc dávok pomôže aj armáda. "Som veľmi hrdý, že Spojené kráľovstvo je prvou krajinou na svete, ktorá má klinicky schválenú vakcínu,“ skonštatoval Hancock. Podľa hlavného zdravotníckeho poradcu britskej vlády Chrisa Whittyho potrvá do jari, kým sa vakcína dostane ku všetkým ľuďom z najviac ohrozených skupín, ktorí o ňu prejavia záujem.

"Samozrejme, je to jasný pokrok a distribúcia vakcín sa začne čoskoro. Vieme, že očkovanie ochráni, ale predsa je len otázkou na ako dlho. Vo viacerých častiach Británie momentálne máme vysoký počet prípadov nákaz. Bude si to vyžadovať veľkú snahu a nejaký čas to bude trvať, kým sa dostaneme na úroveň krajín ako Nový Zéland či Fínsko,“ reagoval pre Pravdu profesor molekulárnej medicíny Martin Michaelis na Kentskej univerzite, ktorý vyučuje virológiu.

Schvaľovací proces

Očkovacie látky proti COVID-19 majú aj Rusko a Čína, ale o ich bezpečnosti a účinnosti panujú pochybnosti. Ruskú vakcínu plánuje používať Maďarsko.

Podľa agentúry Reuters schválila britská agentúra MHRA vakcínu za rekordný čas. V USA sa bude Úrad pre liečivá a potraviny radiť o podmienečnom schválení očkovacej látky firiem Pfizer a BioNTech 10. decembra. Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok oznámila, že o podmienečnom povolení vakcíny bude rozhodovať 29. decembra. Jej schvaľovací proces je vraj bezpečnejší a založený na väčšom množstve dôkazov a kontrol.

Šéfka britskej MHRA June Raineová uviedla, že proces posudzovania vakcíny bol mimoriadne dôkladný a vedecky presný. "Bezpečnosť ľudí bude vždy na prvom mieste,“ vyhlásila.

Očkovacia látka, ktorú vyvinuli firmy Pfizer a BioNTech, má podľa klinických testov až 95-percentnú účinnosť. Údaj sa vzťahuje na ochranu pred COVID-19. Do akej miery chráni pred samotnou nákazou koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý chorobu spôsobuje, zatiaľ nie je jasné. Vakcína nemá podľa výrobcov žiadne vážne vedľajšie účinky. V najohrozenejšej skupine starších ľudí je jej účinnosť 94 percent.

"Vakcíny a zvýšené testovanie sú veľkými krokmi vpred, aby sme sa vrátili do normálu. Musíme znížiť počet prípadov tak, aby sme sa vyhli výrazným obmedzeniam pohybu ľudí. Ak budú čísla nakazených nízke, tak dokážeme prerušiť šírenie infekcie už na regionálnej úrovni. To sa darí v krajinách ako Južná Kórea, Vietnam, Austrália, Nový Zéland a Fínsko. Najúspešnejším príkladom je Taiwan, ktorého ekonomika tento rok rástla. Potlačenie choroby je najlepšia stratégia pre ochranu ekonomiky,“ pripomenul Michaelis.