Vianočná lyžovačka v Rakúsku? Len pre domácich

Slováci si cez zimné prázdniny v Rakúsku nezalyžujú. Viedeň ustúpila tlaku Berlína, Paríža i Ríma a pravidlá nastavila tak, že na svoje alpské svahy cez vianočné sviatky vpustí iba domácich dovolenkárov. V snahe udržať pandémiu koronavírusu pod kontrolou budú aj pre Rakúšanov platiť tvrdé obmedzenia.

Rakúsko na Štedrý deň otvorí svoje zjazdovky pre verejnosť. Vleky a lanovky ale budú premávať s obmedzenou kapacitou a ubytovacie i stravovacie zariadenia sa neotvoria skôr, než po Troch kráľoch.

Prísnejšie na hraniciach

Lyžiarsky turistický ruch najvýraznejšie priškrtí sprísnený režim na hraniciach. Od nadchádzajúceho pondelka až do desiateho januára sa všetci, ktorí prídu z rizikových oblastí, budú musieť uchýliť do desaťdňovej karantény. Za rizikovú oblasť sa považujú všetky krajiny s výskytom viac ako sto nových prípadov nákazy koronavírusu na stotisíc obyvateľov za posledné dva týždne. Momentálne sa to týka všetkých susedných štátov Rakúska – vrátane Slovenska. Z celej Európy kritérium pre vstup bez karantény zatiaľ spĺňajú iba Island, Fínsko a Írsko.

Povinná karanténa bude platiť aj pre Rakúšanov vracajúcich sa do vlasti z rizikových oblastí, ak by sa tam napriek varovaniu úradov cez prázdniny vybrali. "Toto nie sú žiadne zákazy, ale jasné pravidlá a podmienky,“ obhajoval v stredu podľa portálu denníka Der Standard nové obmedzenia kancelár Sebastian Kurz. "Máte, samozrejme, povolený vstup do Rakúska, ale potom musíte byť v karanténe,“ do­dal.

Rakúsko dlho odolávalo výzvam z Talianska, Francúzska a Nemecka, aby spoločnému boju proti pandémii obetovalo prevádzku svojich zimných stredísk. Viedeň argumentovala tým, že zrušením lyžiarskej sezóny by krajina prišla o dve miliardy eur. Oponenti na druhej strane pripomínali, že epicentrom prvej vlny pandémie v Európe bolo na jar tirolské lyžiarske stredisko Ischgl.

Karanténa po lyžovačke

"Keď Taliansko bude mať odstavené vleky bez podpory Francúzska, Rakúska a ďalších krajín, potom by Taliani mohli odísť do zahraničia a zavliecť túto chorobu späť domov,“ avizoval taliansky premiér Giuseppe Conte zavedenie karantény pre vracajúcich sa lyžiarov, ak Európska únia nenájde spoločný postup. Naň v stredu vyzvala aj Európska komisia.

Podobne ako taliansky premiér aj jeho francúzsky kolega Jean Castex ohlásil, že jeho krajina zavedie náhodné kontroly na hraniciach v blízkosti lyžiarskych stredísk v susedných štátoch. Polícia by podľa Castexa mohla Francúzov pri návrate do vlasti posielať z hranice do sedemdňovej izolácie. Obyvateľov Francúzska by to malo odradiť od cesty do Švajčiarska a iných krajín, kde je zjazdové lyžovanie stále povolené.

Potom, čo Rakúsky lyžiarsky zväz začiatkom týždňa vyzval vládu, aby nepodliehala "démonizácii“ zimných športov, kancelár Kurz prišiel so šalamúnskym riešením, keď aj bez priamych zákazov výrazne obmedzil návštevnosť lyžiarskych stredísk.

"Pandémia ešte nie je za nami, vírus je stále medzi nami,“ vyhlásil po včerajšom zasadaní vlády Kurz. Situácia sa podľa neho vďaka prísnym obmedzeniam zlepšila do takej miery, že je možné začať s uvoľňovaním niektorých reštrikcií. K normálnemu životu, na aký sú Rakúšania zvyknutí, sa ale bude možné vrátiť až v lete, upozornil kancelár.

Deň po Mikuláši sa v Rakúsku otvoria škôlky a základné školy, oznámil Kurz. Stredoškoláci i vysokoškoláci s výnimkou maturitného ročníka sa budú ďalej učiť na diaľku. V pondelok sa otvoria múzeá a knižnice a svoje služby budú môcť opäť poskytovať napríklad kaderníci. Divadlá a kiná však zostanú zavreté až do 7. januára. A vianočné trhy tento rok nebudú.

Vianoce a silvestrovské oslavy budú môcť Rakúšania stráviť v spoločnosti maximálne desiatich ľudí. Zákaz nočného vychádzania od ôsmej hodiny večer do šiestej rána zostáva v platnosti až do Troch kráľov. Výnimka zo zákazu bude platiť len počas vianočných sviatkov.