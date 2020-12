Zbehol od Asada. Bol sýrsky generál na Slovensku?

Žiadal o azyl vo Francúzsku, izraelský Mosad mu pomohol dostať sa do Rakúska a možno sa zatúlal aj na Slovensko. Kto je sýrsky generál Chálid al-Halábí? Jeho príbeh opísal britský denník Daily Telegraph.

Práca tajných služieb

Chálid al-Halábí. Autor: Daily Telegraph

Al-Halábí v rokoch 2009 až 2013 šéfoval veliteľstvu tajnej služby režimu Bašára Asada v meste Rakká, z ktorého sa neskôr stala metropola teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa denníka Daily Telegraph mu v roku 2014 francúzska tajná služba pomohla zbehnúť. Al-Halábího však obviňujú z vojnových zločinov, z toho, že na jeho príkaz zabíjali a mučili ľudí. Daily Telegraph uviedol, že preto mal problém získať vo Francúzsku azyl, hoci úrady sa zaujímali o informácie, ktoré by mohol poskytnúť, najmä o IS.

Potom do al-Halábího prípadu vstúpila izraelská tajná služba Mosad. Daily Telegraph napísal, že sýrskeho generála sa ujala spolu s partnermi v Rakúsku. Údajne mu Mosad platil päťtisíc eur mesačne a k dispozícii mal pekný byt. O al-Halábího sa však začali zaujímať médiá a politici a pokojný život mu tak nezaistila ani Viedeň. Po tom, čo sa prevalila jeho identita, Europol naňho vydal zatykač. Rakúska polícia sa al-Halábího dokonca v novembri 2018 pokúšala zadržať, ale nenašla ho. Generál je však podľa všetkého stále v Európe.

"Podľa mojich informácií sa pohybuje medzi Rakúskom, Slovenskom a niekedy Švajčiarskom, kde mu istý sýrsky exgenerál ponúkol ochranu,“ povedal pre Daily Telegraph francúzsky justičný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

Vie o al-Halábím slovenská tajná služba? Pre Pravdu sa vyjadrila nejednoznačne. Z jej odpovede však vyplýva, že niekoho ako al-Halábí by monitorovala.

"Slovenská informačná služba sa vo svojej pôsobnosti venuje aj osobám nachádzajúcim sa v okolitých krajinách, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky. Slovenská informačná služba venuje spravodajskú pozornosť aj podozrivým z vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti,“ uviedla hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.

"O osobách v ,záujme' polície verejnosť nie je možné informovať, preto takéto informácie nie je možné v pozitívnych prípadoch ani potvrdiť, ani v negatívnych vyvrátiť,“ vyjadril sa pre Pravdu hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Ministerstvo vnútra zase uviedlo, že keby al-Halábí na Slovensku teoreticky požiadal o ochranu, identitu žiadateľov o azyl nie je možné zverejniť.

Zaujímavý zdroj

Aron Lund sa roky ako novinár a analytik venuje Blízkemu východu a špeciálne konfliktu v Sýrii. Expert, ktorý pôsobí vo Švédskej obrannej výskumnej agentúre, nepokladá al-Halábího za úplného prominenta Asadovho režimu.

"Povedal by som, že je stredne veľká ryba. Čo sa však týka sýrskej tajnej služby, tak z jej radov je veľmi málo zbehov. Ona pritom patrí k jadru režimu. Preto je al-Halábí zaujímavý. Podľa zverejnených informácií riadil veliteľstvo tajnej služby v Rakká. Hoci nevyzerá, že patril k úplne vrcholným predstaviteľom, viem si predstaviť, že pre západné vlády môže byť zaujímavým zdrojom. Najmä čo sa týka vnútorného fungovanie sýrskeho systému tajných služieb,“ skonštatoval Lund pre Pravdu.