Z Orbána ešte nie je visegrádska jednotka

Balónik, ktorý vo štvrtok vypustil poľský vicepremiér Jarosław Gowin, ale lietal iba niekoľko hodín. Maďarský premiér Viktor Orbán ho zostrelil v piatok ráno, keď v rozhovore pre Rádió Kossuth pripomenul, že s predsedom poľskej vlády Mateuszom Morawieckým minulý týždeň uzavreli dohodu, že v otázke veta budú postupovať jednotne. Naznačil tiež, že ak Brusel neustúpi, tak Budapešť bude trvať na svojom hoci aj bez Varšavy.

Gowin týždeň pred summitom EÚ v Bruseli vyhlásil, že Poľsko by bolo ochotné odstúpiť od vetovania dohody o budúcej podobe úniových financií, ak by šéfovia štátov a vlád dvadsaťsedmičky podporili vysvetľujúce vyhlásenie týkajúce sa podmieňovania výplaty peňazí z EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Z vysvetľujúceho vyhlásenia by podľa poľského vicepremiéra „muselo byť jasné, že podmienka dodržiavania právneho štátu nebude využívaná na vyvíjanie tlaku na členské štáty v iných oblastiach, než je korektné využívanie peňazí z európskych fondov“.

Poľská výhoda

Táto Gowinova poznámka naznačila, že Varšava si v spore s EÚ uvedomuje svoju výhodnejšiu pozíciu oproti Budapešti. Kým Poliakov Brusel napomína pre stav právneho štátu, Maďarom okrem toho vyčíta aj korupciu pri čerpaní eurofondov.

Pripravenosť Poliakov vzdať sa veta glosoval maďarský portál Városi Kurír ironickým titulkom: „Bude z Orbána visegrádska jednotka?“

Správa, že by Maďarov mohol opustiť aj najvernejší spojenec z V4, Orbána očividne zaskočila. „Pre nás také riešenie …, že sa k tomu pripojí nejaké vyhlásenie, ako nejaký zdrap papiera pripnutý na nástenke, nebude fungovať,“ povedal v rozhlasovom rozhovore. „Poliaci nemôžu vyspätkovať z veta,“ upozornil Orbán a pripomenul dohodu, ktorú podpísal s Morawieckým.

Maďarský premiér pre Rádió Kossuth znova zopakoval svoju známu podmienku. „Môžeme sa dohodnúť na finančnom balíku, ale nie na politických otázkach vyplývajúcich z kritérií, ktoré sú s ním spojené,“ vyhlásil Orbán. „Pretože nesmieme strácať čas, tak tieto dve veci by mali byť oddelené,“ dodal s tým, že kritériá právneho štátu sú podľa neho obyčajným vydieraním tých členských štátov, ktoré sa stavajú proti imigrácii.

Varšava cúvla

Potom, čo Gowinom načrtnutý kompromis Orbán zmietol zo stola, Varšava cúvla. Ústup ohlásil hovorca vlády Piotr Müller. „Poľsko zotrváva v celom rozsahu pri svojom postoji, pokiaľ ide o nariadenie, ktoré určuje čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Poľsko môže prijať iba tie ustanovenia, ktoré sú v súlade so zmluvami a závermi Európskej rady. Je to zrejmé aj zo spoločného vyhlásenia Poľska a Maďarska,“ napísal Müller na twitteri.