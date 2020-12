Na Európu sa sypal sneh, Slovensko obišiel

Výdatné sneženie skomplikovalo počas víkendu dopravu na mnohých miestach v Rakúsku a Švajčiarsku, zvýšilo nebezpečenstvo pádu lavín aj prerušenie dodávok elektrického prúdu.

V nedeľu sa zastavila aj prevádzka vlakov v Brennerskom priesmyku medzi Rakúskom a Taliansku, čiastočne musela byť uzatvorená aj tamojšia diaľnica.

Vo východnom Tirolsku platí najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva. V obci Prägraten am Grossvenediger v sobotu masa snehu zavalila štyri domy a jedno auto, nikto podľa polície nebol zranený. Sto ľudí záchranári museli evakuovať.

Cesty na mnohých miestach v Rakúsku sú zjazdné len s reťazami alebo museli byť úplne uzavreté. Za 24 hodín dosahovali úhrny zrážok aj 100 mm, väčšina spadla v podobe snehu.

Vo Švajčiarsku sneh spôsobil problémy hlavne na horskej železnici Matterhorn-Gotthard. V jednom úseku bola prevádzka vlakov prerušená. Horská služba varovala, že mimo zjazdovky panujú úplne zlé podmienky pre vyznávačov skitouringu, freeridu aj výletníkov so snežnicami. V niektorých regiónoch sa kvôli topiacemu snehu rozvodnili potoky a rieky.

Slovensko bez sneženia

Slovensko sneženie obišlo, naopak, zažilo vysoké teploty, na niektorých miestach až 15 stupňov Celzia. Pracovný týždeň sa pravdepodobne nezaobíde bez dáždnika. „Od pondelka bude na našom území viac oblačnosti a často sa budú vyskytovať zrážky,“ hovorí Pavol Faško, klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Nádielka snehu, ktorá vo štvrtok spadla na juhozápadnom Slovensko, bola skromná. „Na niektorých miestach sa sneh hneď topil alebo sa neudržal ani do nasledujúceho rána. Snehovú pokrývku na tomto území uvádza len stanica na Kolibe, a to vo výške 2 centimetre,“ dopĺňa Faško. Bielu perinu možno po štvrtku pozorovať aj v Malých Karpatoch. Vplyvom víkendových teplôt zostane zrejme len vo vyšších nadmorských polohách.

Hoci by bolo ideálne, ak by padal sneh a vytvorila sa snehová pokrývka, aj dážď pomôže čiastočne doplniť zásoby podzemnej vody. „Istá časť zrážok vsiakne a zvyšok odtečie do riek,“ hovorí Faško. V týchto podmienkach sa podľa neho ukazuje, akým prínosom je budovanie systémov na zadržiavanie vody.