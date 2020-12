Koronakrízu by mali viac zaplatiť superboháči

Jej majetok odhaduje magazín Forbes takmer na 55,8 miliardy dolárov. MacKenzie Scottová (50) sa medzi najbohatších ľudí sveta zaradila minulý rok po rozvode so zakladateľom spoločnosti Amazon Jeffom Bezosom. Na Scottovú previedol 25 percent akcií firmy, ktoré vlastnil. Vlani to predstavovalo štyri percentá Amazonu. Scottová svoj majetok začala míňať. Za posledné štyri mesiace dala na charitatívne účely viac ako štyri miliardy dolárov.

Krátko po rozvode sa Scottová pridala ku kampani The Giving Pledge (Sľub dávať). Tá vyzýva bohatých ľudí, aby väčšinou svojich peňazí podporili dobročinné projekty. Myšlienka vznikla v roku 2010, keď sa k nej prihlásili zakladateľ Microsoftu Bill Gates a svetoznámy finančný investor Warren Buffett.

Čo sa dá dokázať?

V čase pandémie koronavírusu sa Scottová zaradila medzi najštedrejších charitatívnych darcov. A chce v tom pokračovať. Viac ako štyri miliardy dolárov rozdelila medzi 116 organizácií. Takmer 590 miliónov dala Scottová na projekty súvisiace s rasovou rovnosťou. Podporila tiež práva sexuálnych menšín, rodovú rovnosť, ekonomickú mobilitu, spoločenskú súdržnosť, fungovanie demokracie, zdravotníctvo, globálny rozvoj a boj s klimatickými zmenami.

"Absolútne nepochybujem, že osobné bohatstvo každého je výsledkom spoločného úsilia a sociálnych štruktúr, ktoré pre niektorých ľudí predstavujú príležitosť, ale sú prekážkou pre obrovské množstvo ďalších,“ napísala Scottová na publikačnej platforme Medium.

Boháčka pripomenula, že sľúbila, že rozdá väčšinu svojho majetku. "Ako mnohí iní som prvú polovicu roka 2020 sledovala s pocitmi žiaľu a hrôzy. Život si vždy nájde nové spôsoby, ako odhalí nerovnosti v našich systémoch. Alebo poukáže na fakt, že takáto nerovnovážna civilizácia je nielen nespravodlivá, ale aj nestabilná. Nádejou ma však napĺňa myšlienka, čo sa môže stať, keď si uvedomíme, čo si vzájomne môžeme ponúknuť,“ tvrdí Scottová.

Zakladateľ iniciatívy Bohatstvo za spoločné dobro Chuck Collins americkú miliardárku pochválil, že práve teraz zvýšila svoju aktivitu. Podľa neho je tiež dobré, že Scottová dáva peniaze priamo na projekty a nepoužíva na to súkromnú nadáciu, ako to robia mnohí iní superboháči. V týchto privátnych organizáciách totiž peniaze neraz len „sedia“ ale dostatočne nepomáhajú.

Bilión dolárov

Collins zároveň pripomína, že od marca majetok 651 amerických miliardárov narástol o viac ako bilión dolárov. Vypláva to z údajov organizácie Američania za spravodlivé zdaňovanie a Inštitútu pre politické štúdie.

"Ak sa niečo také stalo, ale ostatní počas pandémie veľa stratili, tak by sa mali miliardári väčšiny novonadobudnutého majetku vzdať. Mali by sme ho zdaniť, aby zaplatil pandemickú pomoc, alebo by ho mali darovať na charitu, aby zmiernili ľudské utrpenie. Samozrejme, časť z toho sú takpovediac peniaze na papieri, ktoré závisia od toho, ako sa zvýšila trhová hodnota niektorých spoločností,“ reagoval Collins pre Pravdu.

Odborník verí, že pandémia je príležitosťou na lepšie vyrovnanie sa s príjmovou nerovnosťou. "V USA by mohla prispieť k lepšej ochrane pracovníkov z nízkopríjmových skupín, k posilneniu systému verejného zdravotníctva a zdaneniu najbohatších. Tieto opatrenia by mohli pomôcť znížiť extrémnu príjmovú nerovnosť a boli by dobré aj pre ekonomiku,“ uviedol Collins.