Napálil Navaľnyj ruského agenta? Novičok mal mať v spodkoch v rozkroku

Ruský agent, ktorý sa údajne zúčastnil sledovania kritika Kremľa Alexeja Navaľného a operácie jeho otrávenia a následného zahladzovania stôp, nevedomky v telefonickom rozhovore Navaľnému vyzradil, že toxická látka novičok mu bola nastražená do spodného prádla.

Informovala o tom americká televízna stanica CNN s odvolaním sa na záznam uvedeného rozhovoru, ktorý jej a serveru Bellingcat poskytol tím Navalného. Ruská tajná služba FSB informáciu označil za podvrh.

Člen elitného toxikologického tímu ruskej tajnej služby FSB Konstantin Kudrjavcev ohromujúce odhalenie podľa CNN urobil vo viac ako 45 minút trvajúcom telefonáte. Navaľnyj ho uviedol do omylu a agent sa domnieval, že hovorí s vysokým činiteľom ruskej bezpečnostnej rady, ktorý zisťuje príčiny, prečo likvidácia opozičníka zlyhala.

FSB podľa ruských médií vo vyhlásení správu o údajnom vyšetrovaní vedenom Navaľným a o jeho telefonickom rozhovore s agentom označila za podvrh. Podľa vyjadrenia tajnej služby ide o „plánovanú provokáciu“, ktorá by nebola možná „bez technickej a organizačnej podpory zahraničných špeciálnych služieb“.

Navaľnyj v auguste skolaboval počas letu zo sibírskeho Tomsku do Moskvy. Lekári nemocnice v Omsku, kde bol po núdzovom pristátí hospitalizovaný, otravu vylúčili. Po dvoch dňoch bol pacient prevezený v bezvedomí do Nemecka na berlínsku kliniku Charité, kde mu bola diagnostikovaná závažná otrava. Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) následne potvrdila, že v krvi kritika Kremľa bola nájdená nervovo paralytická látka typu novičok. Moskva aj napriek výzvam zo zahraničia odmietla začať vyšetrovanie otravy.

Servery The Insider a Bellingcat, nemecký časopis Der Spiegel a televízia CNN na základe spoločného zisťovanie minulý týždeň informovali o údajnom odhalení identity ôsmich predpokladaných páchateľov opozičníkovej otravy. Sú podľa nich spojení s kriminalistickým ústavom FSB, údajne riadiacim tajné laboratórium vyrábajúce už od sovietskych čias otravné látky a jedy.

Putin na tlačovej konferencii vo štvrtok toto odhalenie označil za púhy trik, ktorého cieľom je napadnúť ruských vedúcich predstaviteľov. Posmešne pritom poznamenal, že keby niekto chcel Navaľného otráviť, potom by to „asi doviedol do konca“.

CNN a Bellingcat sa pokúsili niektoré z odhalených členov spomenutého špeciálneho tímu FSB neúspešne kontaktovať. Navaľnému sa však podarilo spojiť s Kudrjavcevom. Uspel vďaka tomu, že sa jeho telefónne číslo podarilo zamaskovať tak, aby to vyzeralo, že telefonát je vedený z centrály FSB.

Kudrjavcev potom poskytol veľa detailov operácie. Opísal nastraženie jedu do páru Navaľného spodkov. Navaľnyj sa spýtal, na aký odev bol kladený dôraz a aký je najrizikovejší kus odevu. Na to dostal odpoveď, že je to spodné prádlo a že toxická látka bola aplikovaná na vnútornú stranu spodkov v rozkroku.

Toxikológovia, ktorých CNN vo veci kontaktovala, uviedli, že všetko teraz nasvedčuje tomu, že útočníci použili jed v pevnom stave, nie tekutom alebo vo forme gélu, ako tomu bolo pri otrave dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii.

Nahraný rozhovor podľa CNN ukázal, že Kudrjavcev má dôverné znalosti o tom, čo sa stalo, a že sa zúčastnil operácie s likvidáciou možných stôp toxickej látky. Agent pritom naznačil, že FSB Navaľného skutočne chcela zlikvidovať. Zámer ale zhatila skutočnosť, že lietadlo s otráveným opozičníkom núdzovo pristál v Omsku, s čím sa nepočítalo. „Neočakávali sme, že sa niečo také stane,“ povedal Kudrjavcev. V prípade pokračovania v trojhodinovom lete do Moskvy by kritik Kremľa nepochybne zomrel.

Agent tiež potvrdil, že boli vykonané kroky na odstránenie všetkých možných stôp, ktoré by na oblečení Navalného mohli zostať. „Išli sme tam preto niekoľkokrát,“ uisťoval Kudrjavcev údajného predstaviteľa bezpečnostnej rady.

„Bolo mi presne povedané, aby som pracoval s vnútornou stranou spodkov,“ dodal s tým, že tento pokyn dostal od Stanislava Makšakova.

Podľa zistení webu Bellingcat plukovník Makšakov dohliadal na celú tajnú operáciu. Makšakov predtým pracoval vo vojenskom chemickom inštitúte v meste Šichany. Práve tam predtým sovietski vedci vyvinuli novú generáciu nervových látok vrátane novičoku.