Filipíny chystajú zvýšiť vekovú hranicu pre legálny sex z 12 na 16 rokov

Rosa Alvarezová mala 13 rokov, keď mala prvý pohlavný styk s dvakrát starším mužom. Vo väčšine krajín sveta by to bolo považované za zneužitie dieťaťa, podľa filipínskych zákonov bolo ale všetko v poriadku, píše agentúra AFP.

Zákon, ktorý určuje vekovú hranicu pre legálny pohlavný styk, by sa mal v krajine ale čoskoro sprísniť. Filipíny patria medzi krajiny, kde je hranica pre dosiahnutie sexuálnej dospelosti nízka. Dospelí môžu mať legálne sexuálne styky s deťmi vo veku 12 rokov.

Združenia na ochranu práv detí bojujú desiatky rokov za to, aby sa veková hranica, ktorú stanovuje trestný zákonník z roku 1930, zvýšila. Proti tomuto návrhu bol ale v krajine, kde sú potraty či rozvody stále nezákonné, tuhý odpor.

Veci by sa ale mali čoskoro zmeniť. Očakáva sa, že filipínsky parlament schváli zákon, ktorý posunie hranicu na 16 rokov. Zákon by mal zlepšiť ochranu detí na tomto súostroví, kde každý deň otehotnie približne 500 neplnoletých dievčat.

„Pre deti je to úspech,“ hovorí vedúca oddelenia ochrany dieťaťa filipínskej pobočky Detského fondu OSN (UNICEF) Patrizia Benvenutiová. „Sexuálna dospelosť v 12 rokoch je v rozpore s vedeckými poznatkami ohľadom rozvoja mozgu,“ tvrdí.

Rosa Alvarezová otehotnela v 14 rokoch. Dnes už vie, že bola príliš mladá na to, aby mala pohlavný styk, a tiež na to, aby sa stala matkou. „Bola som ešte dieťa, o sexe som nič nevedela,“ hovorí mladá žena, ktorá má teraz 16 rokov. „Hovorila som mu, aby používal kondóm, ale on nechcel,“ dodáva dievča, ktorá vystupuje pod pozmeneným menom.

Rosa, ktorá si do 12 rokov myslela, že k otehotneniu stačí bozk, tvrdí, že bola opitá, keď mala prvý styk s 29-ročným mužom, ktorého stretla na facebooku. „Na to, aby som si uvedomila, čo sa stalo, som toho vypila príliš,“ hovorí. „Prebudila som sa a v šoku som si uvedomila, že mám spodnú bielizeň postriekanú krvou,“ spomína.

Každú hodinu jedno znásilnenie

Na Filipínach je každú hodinu znásilnená jedna osoba, tvrdí senátorka Risa Hontiverosová. Sedem obetí z desiatich nedosiahlo plnoletosti a v drvivej väčšine prípadov išlo o dievčatá.

Celoštátny prieskum, ktorý bol vykonaný v roku 2015, ukázal, že 20 percent detí vo veku 13 až 17 rokov sa stalo obeťou sexuálneho násilia a štyri percentá detí bola znásilnená, uvádza UNICEF.

Stíhať vinníkov v prípadoch, kde figurujú deti vo veku 12 rokov a viac, je však komplikované, pretože styk je často považovaný ako dobrovoľný, tvrdí riaditeľka mimovládnej organizácie na ochranu práv detí Children 'Legal Rights and Development Center Rowena Legaspiová.

„Vezmite si príklad 12-ročného dievčaťa. Je neplnoletá, ako by teda mohla vyjadriť súhlas s pohlavným stykom,“ pýta sa Legaspiová.

Návrh zákona, ktorý počíta až s doživotným trestom, by mal v najbližších mesiacoch schváliť Senát. Zvýšenie vekovej hranice by malo sťažiť aktivity sexuálnym predátorom, uvádzajú niektoré združenia, ktorá tiež poukazujú na význam osvety medzi mládežou.

Je tiež nutné zmeniť mentalitu mnohých sudcov a prokurátorov, ktorí majú sklon viniť obeť, dodáva Legaspiová. A navyše skrátiť čakaciu dobu na pojednávanie v prípadoch sexuálneho násilia na maloletých.

Zaznievajú ale aj varovanie pred nechcenými dopady zvýšenie vekovej hranice. Podľa jedného sociálneho pracovníka sa fenomén nevytratí, bude len menej viditeľný, čo sťaží poskytovanie sociálnej pomoci.

Pätnásťročná Donna Valdezová si myslí, že by si o tom, či sú pripravené mať pohlavný styk, mali rozhodnúť samotné páry. Mala 13 rokov, keď na facebooku stretla svojho priateľa, ktorý má o desať rokov viac. Po dvoch mesiacoch písania si mali pohlavný styk. Krátko potom otehotnela.

Pár žije pod jednou strechou a podľa nového zákona by partner mohol byť obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých. Donna Valdezová tvrdí, že neľutuje, že sa stala matkou v tak nízkom veku. Priznáva ale, že jej občas chýba štýl života, ktorý mala pred materstvom. „Niekedy by som chcela ísť von s kamarátkami a baviť sa,“ hovorí.