USA sa neocitnú v stave núdze, Trump podpísal zákon o pomoci

Americký prezident Donald Trump po spore s Kongresom napokon podpísal zákon o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých koronavírusovou pandémiou. Vstup tohto zákona do platnosti tiež zabráni zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu.

S odvolaním sa zdroje oboznámené s postupom prezidenta o tom v nedeľu miestneho času informovali agentúra Associated Press (AP) a televízia CNN.

Americkí kongresmani po mesiacoch rokovaní prijali vo štvrtok 24. decembra plán na podporu americkej ekonomiky v objeme asi 900 miliárd dolárov. Prezident Trump ho však odmietol, pričom okrem iného požadoval zvýšenie priamej pomoci domácnostiam.

Rozsiahly zákon zahŕňa aj vyčlenenie 1,4 bilióna dolárov na financovanie vládnych inštitúcií do septembra i ďalšie naliehavé priority. Ak by ho Trump nepodpísal, shutdown federálnej vlády USA by sa začal budúci utorok.

Budúci americký prezident Joe Biden v sobotu varoval pred „zničujúcimi následkami“, ktoré pocítia milióny Američanov, ak Trump tento zákon nepodpíše. Poukázal najmä na skončenie vyplácania dávok v nezamestnanosti pre desať miliónov ľudí, a to od uplynulej soboty, či zmienený shutdown k 28. decembru.

Záchranný balík v hodnote takmer 900 miliárd dolárov okrem iného zahŕňa aj priamy jednorazový príspevok v hodnote 600 dolárov pre väčšinu Američanov či zvýšenie podpory v nezamestnanosti, no tiež pomoc s platením nájomného, peniaze pre školy, firmy, testovanie na COVID-19 a distribúciu vakcín.

Trump Kongres vyzval, aby návrh pozmenil a „zvýšil ten smiešne nízky 600-dolárový priamy jednorazový príspevok na 2000, respektíve pre páry 4000 dolárov“.

Biden apeloval, aby táto jednorazová priama platba bola Američanom vyplatená čo najskôr, čo im pomôže vyrovnať sa s ekonomickou devastáciou spôsobenou epidémiou.

Demokrati sľubujú ďalšiu pomoc po tom, ako Biden 20. januára nastúpi do funkcie, republikáni však signalizujú, že v tejto veci vyčkajú na aktuálnu situáciu.